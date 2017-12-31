史上最大客機訂單 空巴拿下1.5兆年終禮物

美國英迪戈公司於年終一口氣向空巴訂購480架新型客機，提供旗下四間航空使用，包含匈牙利的Wizz Air。（圖/波音官網）

友善列印
中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，隨著2017年即將進入尾聲，航空兩大龍頭波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）的競爭卻仍持續進行中。年總銷量略微落後波音的空中巴士，於今日收到年終超級大禮，正式敲定與從事全球航空運輸投資的美國英迪戈公司（Indigo Partners）訂單，對方將砸下495億美元（約1.48兆台幣），向空巴訂購430架新型客機，成為空巴史上最大的單筆客機訂單。訂單中包括274架A320 neo型和156架A321 neo型窄體客機，未來將陸續向英迪戈旗下四間航空：美國邊疆航空（Frontier Airlines）、匈牙利威茲航空（Wizz Air）等四家廉航交貨。

Airbus A320 neo 首次試飛

作為當前窄體客機的主流，空中巴士集團在A320系列獲得極大成功，從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。

空巴於2017年終獲得480架史上最大訂單。（圖/空中巴士）

除此之外，昨日空巴亦獲得大陸的中飛租賃（CALC）新訂單，採購50架A320neo客機，總價值為54.2億美元（約1,612.7億台幣）。這50架飛機則將從2023年起，分批交付給中飛租賃。作為空巴的重要大陸客戶，中飛租賃近年來已累積向空巴採購202架客機。從今年7月習近平訪問德國開始，空巴已獲得大陸籍航空公司140架客機、總價上看220億美元（約6,546億台幣）的訂單，成為這家航空大廠不可或缺的支撐之一。

(中時電子報)

文章來源：Airbus confirms $50 billion jet order, one of the biggest aviation deals in history

更多精彩新聞請見國際頻道！
美翻了！NASA公布年度最受歡迎10… 英國曼徹斯特公寓大火 傷亡未明

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。