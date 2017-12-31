史上最大客機訂單 空巴拿下1.5兆年終禮物

2017年12月31日 09:31 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，隨著2017年即將進入尾聲，航空兩大龍頭波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）的競爭卻仍持續進行中。年總銷量略微落後波音的空中巴士，於今日收到年終超級大禮，正式敲定與從事全球航空運輸投資的美國英迪戈公司（Indigo Partners）訂單，對方將砸下495億美元（約1.48兆台幣），向空巴訂購430架新型客機，成為空巴史上最大的單筆客機訂單。訂單中包括274架A320 neo型和156架A321 neo型窄體客機，未來將陸續向英迪戈旗下四間航空：美國邊疆航空（Frontier Airlines）、匈牙利威茲航空（Wizz Air）等四家廉航交貨。

Airbus A320 neo 首次試飛

作為當前窄體客機的主流，空中巴士集團在A320系列獲得極大成功，從2010年在既有基礎上改良發展，形成目前新的A320neo系列，除了大幅降低油耗和排出的廢氣量，當前在天空上服役的型號有三：A319neo、A320neo和A321neo。三種客機載客量約在160至240人之間，目前已接下近5千架的訂單，成為區域型航空的新興首選。這幾款區域航線飛機，能替公司省油、並拉長飛航距離，更能開發新的航線。

空巴於2017年終獲得480架史上最大訂單。（圖/空中巴士）

除此之外，昨日空巴亦獲得大陸的中飛租賃（CALC）新訂單，採購50架A320neo客機，總價值為54.2億美元（約1,612.7億台幣）。這50架飛機則將從2023年起，分批交付給中飛租賃。作為空巴的重要大陸客戶，中飛租賃近年來已累積向空巴採購202架客機。從今年7月習近平訪問德國開始，空巴已獲得大陸籍航空公司140架客機、總價上看220億美元（約6,546億台幣）的訂單，成為這家航空大廠不可或缺的支撐之一。

(中時電子報)