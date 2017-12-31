9種疾病有專屬睡姿 不再擔心睡不好

2017年12月31日 07:31 中時電子報 王家禕

背痛、胃痛、打呼、生理期、高血壓……等等，種種疾病的不適，常常連帶影響到睡眠品質，精神也不好。其實，如果睡覺時用正確的睡姿，將能修復睡眠品質！《生命時報》邀請數名專家，研究出了9種疾病專屬的睡姿，幫助民眾能舒服地「一覺到天亮」！

五種常見睡姿：

仰臥。（圖取自鳳凰網）

一、仰臥

優點：緩解腰背痛，脊椎身體部位拉成一直線。降低臟器、胸部壓迫。能幫助臉部肌膚放鬆，減少臉與枕頭的接觸，也減少細菌、塵蟎的感染。

缺點：舌根會因重力壓住咽部，引起打鼾，甚至造成睡眠呼吸中止。

左側臥。（圖取自鳳凰網）

二、左側臥

優點：緩解胃部不適。胃灼熱容易在晚上變得嚴重，這種睡姿能減少胃酸流入食道。此外，還能快速進入睡眠，呼吸舒暢、減少打鼾。適合懷孕中後期的孕婦。

缺點：拉扯臉部肌膚，容易產生皺紋。

右側臥。（圖取自鳳凰網）

三、右側臥

優點：最推薦大家採用的睡姿。有助於降低血壓、穩定心跳，還能保護大腦，有利清除大腦、脊椎、神經系統中的「廢物」，預防癡呆等疾病。這種睡姿也是肺部空氣吸入量最多的。

缺點：拉扯臉部肌膚。若是發育中的孩子，如果一直維持同一種睡姿，容易早成左右臉不對稱。

蜷縮式。（圖取自鳳凰網）

四、蜷縮式

優點：緩解身體壓力，讓身體足夠放鬆。適合壓力大、身心疲勞的人。

缺點：蜷縮動作會讓背部過度拉扯，背部、頭頸壓力大，習慣性駝背，而且會限制橫膈膜，阻礙呼吸。

趴睡。（圖取自鳳凰網）

五、趴睡

缺點：這是最不建議採取的睡姿。為了方便呼吸，必須將頭轉向一側，容易造成頭痛、頸部僵直、肩部不適等。還會造成脊柱側彎、錯位，增加肌肉、關節的壓力，還會壓迫胸部，呼吸不暢。

九種疾病專屬睡姿：

腰背痛：側臥

脊椎病、腰間盤突出：平躺仰臥

鼻息肉：轉向未長鼻息肉的一側側臥

胃病：左側臥

食道疾病：仰臥

靜脈曲張：腳抬高

冠心病：右側臥

腦血栓：仰臥

肺氣腫：仰臥

(中時電子報)