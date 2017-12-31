台灣史上最慘世代？網友淚推：七年級最慘

2017年12月31日 07:30 中時電子報 陳怡文

有網友在PTT表示自己是八年級頭段班，沒見識過台灣經濟起飛是什麼樣子，出社會領份吃不飽、餓不死的薪水，整天賣肝，上班、下班、睡覺，沒有女朋友，直呼「生在鬼島真他X爛」，有時候覺得人生沒什麼意義，一年就這樣過了，明年肯定也差不了多少，提問「八年級是不是生錯世代？」。網友回應，74至77年次的最慘，出社會先金融海嘯，存到錢後房價井噴。

許多網友認為，四到六年級碰到經濟起飛，剛好是先苦後甘，七年級的遇到教改，從學校就開始當白老鼠，一堆當初熱門科系讀完出來後整個翻轉，出社會又遇金融海嘯整個絕望，上面的佔著不退休、擺老，30多歲還沒辦法賺到什麼錢，青春耗在低薪上，有些人還要還學貸，現在又被八年級追趕，再加上老人搞爛臺灣，苦撐維持老人退休金，勞保繳好繳滿後，退休後就剛好勞保破產，種種一切還要被罵爛草莓。

另外也有部分網友認為「789都在地獄中啦！不用分」、「6年級絕望、7年級苦撐、8年級等死、9年級逃離鬼島」、「七年級頭是帶著希望出社會絕望，七年級中後段是還在校就知道無望了，八年級不分男女出國當台勞打工人數都很多，九年級大概就是真的台勞時代」、「7、8年級沒富爸爸的都是奴」。

(中時電子報)