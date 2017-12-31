玉蘭花三朵50元騙很大？激起網友思考「背後動機」

2017年12月31日 08:07 中時電子報 莊楚雯

路邊停紅綠燈時，常有老婆婆、老爺爺上前敲窗賣玉蘭花，許多人覺得可幫助弱勢、又能讓車內芳香，有何不可？不過最近在爆廢公社上反而有網友覺得買貴「被騙了」，一串50元玉蘭花，讓他感嘆「我知道物價漲了，不知道漲那麼誇張」。

一名網友在《爆廢公社》PO文，「雖然常聽人家說賣玉蘭花是詐騙集團控制，但仍然習慣花50元買兩串」，但這天原PO照常拿出50元買花，卻發現不太對勁。因為這次買到一串只有三根的玉蘭花，讓他覺得「我知道物價漲、不知道漲那麼誇張」甚至還說「第一次被騙的那麼興奮」。對此，有網友跟著附和「原來價格那麼高喔那我也來種好了噗」、「我之前也是在新竹，3年前跟他買一串有4個，上禮拜買的時候，一串剩一個，我還特地問他，他說這是母的，之前我買的是公的…」。

既然想幫助她賺外快，又何必如此計較 (圖/翻攝自爆廢公社)

但也有網友思考買玉蘭花動機，其實就是「善心」，既然想幫助她賺外快，又何必如此計較「台中確實是這種價格，台北大概一串20-30，你要做愛心就不要嫌多少」、「買玉蘭花幫助弱勢還算成本…別買算了 放芳香劑吧」、「我前兩週有買，一串$30，兩串$50；但就像大家說的，香味是其次，價錢又何妨，真的是買一份愛心做功德。（看到一個老人家戴著鼻胃管，沙啞地說謝謝....）」。愛心無價，若真想幫助她，又幹嘛計較價錢呢。

(中時電子報)