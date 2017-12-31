《時來運轉》5連敗對5連敗 火箭非贏湖人不可

2017年12月31日 00:01 中時電子報 黃及人

火箭中鋒卡培拉(左)目前仍因腿傷缺陣當中。(美聯社)

休士頓火箭、洛杉磯湖人兩支皆處5連敗球隊，1日上午8點將在休士頓正面對決，有了主控保羅傷癒歸隊的火箭，勢必要拿湖人止敗才行，這場比賽也可預期是場飆分大戰，畢竟兩隊都有不少得分好手，也都因為傷兵略有失色！

火箭最近會陷連敗窘境，最大問題還是內線長人傷病嚴重，包含卡培拉、奈內、巴哈穆鐵等人都有傷在身，其中以卡培拉的地位更居關鍵，沒有他坐鎮禁區，火箭的防守很容易陷入崩盤，外線也沒法製造出更多應有空檔或機會。

幸好1日面對同樣防守欠佳的對手，火箭想要飆贏湖人難度不高，除了聯盟得分王「大鬍子」哈登，阿里查、萊恩安德生、艾瑞克戈登等人也都很會搶分，就連才剛簽約的吉拉德格林，更能成為火箭足以依賴的板凳暴徒。

湖人菜鳥前鋒庫茲馬本季表現超搶眼，都快搶光球哥風采了。(美聯社)

反觀湖人的低迷狀態，隨著「球哥」朗佐鮑爾肩傷缺陣而惡化，湖人攻守組織與節奏，似乎回到上季那種混亂情況，卻可看出球哥在湖人的重要性，就算外界逐漸把庫茲馬當成未來湖人真正救世主，球哥的後場指揮仍很關鍵。

不過光看目前湖人先發，庫茲馬搭配英格拉姆、波普、克拉克生、布魯克羅培茲，乍看之下還算不差，問題是經驗或默契上仍然嚴重不足，造成湖人目前只拿11勝23敗，排名跌到西區倒數第2，其實也是理所當然的結果。

就以當前兩隊狀態來看，火箭還是明顯優於湖人一截，這場註定的飆分大戰，火箭贏面仍大，就算兩隊前次在火箭主場交手，竟由湖人爆冷以122比116擊敗火箭，但哈登、保羅、阿里查等火箭主力不會讓這種事情再次重演的。

(中時電子報)