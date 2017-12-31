迎接2018倒數計時！醫師教你聰明跨年法

迎接2018倒數計時！醫師教你聰明跨年法。(報系資料照 101提供)

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中時電子報

12月31日（周日）跨年夜和明年1月1日元旦清晨迎接第一道曙光是重頭戲。天氣預報跨年夜氣溫恐下探14度，台北醫學大學附設醫院急診部長高偉峰也提醒，根據過去研究案例顯示，約有40％的民眾因跨年一夜的激情刺激，而出現昏倒的風險。他建議民眾跨年時，也要注意做到「吃飽」、「喝足」、「今晚睡到自然醒」。

據高偉峰在《聯合報》報導中以新英格蘭醫學期刊研究舉例，過去一場紐約大型演唱會出現400多位觀眾昏倒的案例，該研究找來其中40人進行深入調查，發現其中甚至有40％已失去意識。事後針對這些40%的民眾調查，推測出造成他們昏倒的共通點，都是參與演唱會前「餓太久」、「前一天過於興奮失眠」、「忘了補充水分」等因素。高偉峰因此建議想要跨年的民眾，最好在跨年之前起碼做到「吃飽喝足睡得好」，在現場嗨時也要隨時注意補充熱量及水份。

另外，建議在場民眾也要注意在人潮中留意透氣與通風度，一旦感覺身體出現不適症狀，應立即離開現場，另求通風處蹲坐休息，並且視情況立即對外求援。高偉峰表示，據北醫附的調查，台灣近3年的跨年演唱會散場後，每年都會有5到10名因為酒醉路倒送醫的民眾。他建議民眾注意，若沒吃飽，體力不足時，就不要再飲酒以免徒增自我致死危機。

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(中時電子報)

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