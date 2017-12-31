獨家》言承旭元旦迎41歲 全球粉絲14年已送400萬生日賀禮

2017年12月31日 00:28 中時 洪秀瑛

粉絲捐助獎學金。（取自臉書）

春蕾小學。（取自言承旭全球家族臉書）

榮譽證書。（取自言承旭全球家族臉書）

榮譽證書。（取自言承旭全球家族臉書）

林志玲。（取自臉書）

1月1日將過41歲生日的言承旭，粉絲遍布全亞洲，只是他從不接受粉絲為他慶生，反而希望她們能把送禮物的錢轉為愛心，「言承旭全球家族粉絲」集資百萬台幣後，在大陸安徽興建「言承旭春蕾小學」，各種捐助項目琳琅滿目，14年來已砸了近400萬台幣幫偶像做公益，每年的生日賀禮相當有意義。

「言承旭全球家族粉絲」從2003年捐助重慶、內蒙古「言承旭春蕾班」學費，也幫「言承旭春蕾小學」建設教學樓、宿舍樓、修建圍牆及操場、捐贈課桌椅、投影機螢幕、德行教育的課本、電腦，現在連小學也有附屬幼兒園，2018年幫他慶生的方式是，捐了1萬5000台幣給貧困及成績優異的學生。

2004年，言承旭曾匯10萬元給全球家族的香港帳戶，讓粉絲用在春蕾班的開支。粉絲留言說，因他聚集做慈善公益，這也是大家的緣分跟福報，除了大陸春蕾班、小學、幼兒園，還有展望會認養、苗栗聖方濟育幼院、台灣漸凍人捐款、紙風車等，他低調做公益，粉絲跟著他幫助需要幫助的人。

11月他和舊愛林志玲在大馬密會，又一齊去健身室做運動，傳出世紀復合，雙方粉絲對他們都抱以有情人終成眷屬，紛紛送上祝福。閃婚傳言也傳得滿天飛，兩人31日是否一起跨年、言承旭會不會以人夫身分迎41歲備受矚目。

(中時)