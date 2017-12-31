燒滾滾！「唐綺陽2018上半年十二星座運勢」出爐

2017年12月31日 06:03 中時 林淑娟

2017年進入倒數，在迎接2018年到來，星座專家唐綺陽老師燒滾滾的

「2018上半年度十二星座運勢」也正式出爐囉！來看看你的「2018上半年星座運勢」吧！

牡羊座

過去七年天王星在牡羊座，2018年五月天王星終於將從牡羊移位了，牡羊已選擇走自己的路，雖孤獨但形象鮮明、獨一無二。2017十月木星移動，主題將從「人」轉移到「金錢」，開始體會生死與危機議題，但此刻正是改變的好契機。土星帶來長官的壓力，但工作依然有展望，忙碌奔波，升官運旺。有職場戀情的機會，對象可能是大人物或名流。金錢方面，創業者在事業體上有龐大投資，能因與他人合作而獲利，順利打開金錢格局。健康方面注意心理壓力大，造成過度負荷。

金牛座

天王星將在五月進入金牛座，變身將會是上半年重要的使命。2018土星移動至九宮，帶來金牛的移動潮，願意跨界、嘗試冒險、揚棄過去。出國運奔波，有接觸國外事務的機會。木星七宮，人際關係的問題浮現，親密夥伴分合皆可能。感情方面的不確定性高，在徬徨無助的時刻容易動心，宜把握四、五月的機會，對象有可能是藝術家、導師類型，能帶你跳脫現狀。金錢方面的危機仍在，二、三月當心失誤或利誘釀禍。健康方面要好好養生 革除惡習。

雙子座

2018土星移動至八宮，人際課題暫時告一段落，開始走務實路線，財務或績效將會是下個課題，未來兩三年金錢和他人評價是重點，雙子要調整自我性格、拿出實力。木星將會帶來職場好運，有機會被挖角或遇到好同事，也會遇到貴人。感情方面當心不倫戀，人際發達不缺桃花，三月特別想談戀愛，水逆則適合檢討感情關係。金錢方面，實力可讓年收入升高，有機會爭取加薪與獎金。健康方面，醫療運佳，可遇到好醫生，注意內分泌與婦科問題。三、四月要小心急症、千萬別輕忽。

巨蟹座

2018木星帶你殺出血路，調整陰鬱與保守本性，讓自己越亮麗，運勢能更好轉。工作方面，爭取亮相型工作，以創作、時尚、藝術等行業尤佳，能散發強大氣場。人脈要往外擴展，施展魅力能受到客戶的青睞。愛情方面，有談戀愛的心情，也能吸引好對象。一、三月桃花朵朵開，一月受到對方猛烈追求，三月有機會遇到較年長對象、或是大人物。金錢方面，五月前金錢用度較吃緊，五月後利於做生意或業務人員。健康方面，二、三月當心急症或老毛病爆發，也要避免過勞。

獅子座

2018年容易對現狀感到不滿或不安，會開始想要嘗試與改變。工作方面，三到五月適合評估去留，若想異動請在五月前接觸，掌握專業能力為原則，可在工作領域屹立不搖。感情方面，揮別土星的壓力與苦戀，一月分、合會有結論，四、五月可期待浪漫的戀情。財運方面，不動產運勢佳，是買地、購屋的好時機。健康方面，長久的壞習慣造成慢性病的發生，保養身體刻不容緩，請用心調整面對。

處女座

2018 土星進入感情宮位，會遇到專家學者、個性無趣或是規矩多的類型對象，戀愛關係上是比較辛苦的一方，可嘗試改變造型，呈現新風貌。適合旅行、上課，拓展新視野，發展新的才華、興趣，勿拘泥於原領域。工作方面，對自我要求高、會有表現自我的壓力。金錢方面，受另一半或合作夥伴的牽制，財務上易有震盪，三、四月會有翻舊帳與理財的契機。健康方面，五、六月要注意老毛病急性發作，遵照醫生囑咐，切勿嘗試傳統療法。

天秤座

2018土星移位，面臨與家庭相關的問題，在關鍵時刻的此時，適合先求穩定再求成功。木星走到財帛宮位，手握籌碼、被外界看好，為邁向成功之路先行鋪路。工作方面，賺錢機會湧入，五月後會有新的金主出現。有機會拓展工作範疇、擴編員工。金錢方面，有正財運，且有合作生財的機會，要改善先付出再回收的習慣，對金錢方面應算計得更清楚。健康方面，容易忙碌而不自知，小心健康流失。感情方面，五月後火星引動戀愛宮位，有一見鍾情及舊愛回籠的機會。

天蠍座

2018年木星進入一宮，帶來付諸行動的勇氣，能夠許下任性願望，展開新的風貌與旅程。工作方面，宜凸顯個人風格特色，爭取和興趣相關或有學習空間的機會。適合從事旅行、教職、翻譯、寫作或主持等工作領域。愛情方面，切記勿陷入自我幻想的情境，謹慎評估對方品格與條件。天王星進入夫妻宮，婚姻合夥關係受到震盪，易有分合的狀況，有機會遇到怪咖類型對象。金錢方面，二、三月有賺錢機會，下半年有房產及貴人運。

射手座

2018年土星進入二宮，得拿出實力來證明自己，有金錢壓力必須理財，適合購屋置產。木星進入12宮，困境之處來自於自我的性格與過往的行為，注意犯小人。新年度該讓自己深度經營、穩定下來。天王進入六宮，職場遇到奇怪的同事，或是特殊的工作模式。健康方面，可能著迷於特殊療法，四、五月醫療運佳。感情方面，宜正視錯誤的關係，花心射手恐會自食惡果，也容易有奇妙宿命的連結。

魔羯座

2018在木星的帶領之下，開始接觸社群、走入人群。土冥揭示性格將會影響運勢，五月之後，關於「家」的問題有回顧的契機。工作方面，適當收斂自己的性格，對職場運勢會有幫助。天王星進駐感情宮位，是未來七年的新功課，容易遇到奇特怪異的對象，或是有閃合閃分現象。金錢方面，五月後會打開賺錢慾望，財務因理財觀的修正，有機會水漲船高。健康方面，要注意應酬方面的後遺症。

水瓶座

2018年木星進十宮，有貴人提攜、端出作品的機會，也可能經歷身分上的轉變（升格父母、創業等等），是重新建構人生的好時機，宜好好把握創造自己的場面。適合投資房產，理財上宜找標的物化，將財務化為有形。健康方面，要重視養生，預防勝於治療。感情方面，事業處於衝刺階段，無暇談戀愛。五月後會有善解人意、溫柔體貼的對象出現。

雙魚座

2018上半年是追求夢想的好時機，適合跨界、跨領域的發展，接觸不同文化及國外事務的機會。工作方面，把握二、三月的時機，有晉升、成為職場紅人的機會。愛情方面，適合找尋在人際上有拓展助益的對象。金錢方面，五月後財務警報暫時解除，朋友會是理財的貴人，適合學習、投資自己。健康方面，五月後，情緒容易波動，需要強迫休息，可多接觸身心靈的療法。

(中時)