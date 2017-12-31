近3年最強空汙早上侵台！跨年夜越晚越冷、低溫13度

境外汙染今晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）恐整片不良紅。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／整理報導

Bye Bye2017！今天（12月31日）是2017年最後一天，很多人計畫跨年！然天空不作美，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，越晚越冷，今晚到明天，是冷氣團威力最強的時候，空曠區低溫下探攝氏13度。此外，今早氣象局也針對全台18縣市發布陸上強風特報，另今天空氣品質不良！環保署估計，這波境外污染今晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）將達紅色等級，恐將成近3年最嚴重個案，外出請戴上口罩。

今（12月31日）跨年夜，外出要記得保暖、攜帶口罩。（本報系資料照）

跨年夜外出要保暖！今日大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部高溫17度、中部高溫22度、南部高溫25度，然越晚越冷，北部跨年低溫恐下探13度。

東北風增強，氣象局今（12月31日）早針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

降雨部分，今天上半天水氣仍多，台灣東半部地區有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

今天東北風增強影響，氣象局今早也針對全台18縣市發布陸上強風特報，台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風級，船隻請特別注意。

值得注意的是，今天受冷氣團挾帶境外污染物影響，北部、竹苗、宜蘭及馬祖、金門為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，北部局部地區可能達對所有族群不健康的「紅色警示」；中部、雲嘉南、高屏也是「紅色警示」，花東及澎湖為「普通」等級。《天氣風險公司》也提醒，跨年夜正好是空汙危害最嚴重的時候，外出最好是戴上口罩。

(中時電子報)

今（12月31日）大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部高溫17度、中部高溫22、南部高溫25度，然越晚越冷。（圖取自氣象局網頁）

文章來源：《天氣風險公司》

跨年最愛十大地雷火鍋料！暗藏肥油
2017最後一天空品差 霾害上午7點… 12月31日三大報頭版要聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。