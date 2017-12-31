近3年最強空汙早上侵台！跨年夜越晚越冷、低溫13度

2017年12月31日 05:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Bye Bye2017！今天（12月31日）是2017年最後一天，很多人計畫跨年！然天空不作美，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，越晚越冷，今晚到明天，是冷氣團威力最強的時候，空曠區低溫下探攝氏13度。此外，今早氣象局也針對全台18縣市發布陸上強風特報，另今天空氣品質不良！環保署估計，這波境外污染今晨就會影響台灣，西半部從北到南空氣品質指標（AQI）將達紅色等級，恐將成近3年最嚴重個案，外出請戴上口罩。

今（12月31日）跨年夜，外出要記得保暖、攜帶口罩。（本報系資料照）

跨年夜外出要保暖！今日大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部高溫17度、中部高溫22度、南部高溫25度，然越晚越冷，北部跨年低溫恐下探13度。

東北風增強，氣象局今（12月31日）早針對全台18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

降雨部分，今天上半天水氣仍多，台灣東半部地區有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

今天東北風增強影響，氣象局今早也針對全台18縣市發布陸上強風特報，台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣東北部海面及台灣海峽南部平均風力可達6級，最大陣風級，船隻請特別注意。

值得注意的是，今天受冷氣團挾帶境外污染物影響，北部、竹苗、宜蘭及馬祖、金門為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，北部局部地區可能達對所有族群不健康的「紅色警示」；中部、雲嘉南、高屏也是「紅色警示」，花東及澎湖為「普通」等級。《天氣風險公司》也提醒，跨年夜正好是空汙危害最嚴重的時候，外出最好是戴上口罩。

(中時電子報)