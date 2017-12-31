12月31日三大報頭版要聞

12月31日三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

民進黨打槍勞動部！勞基法修法最新民調 59.7％贊成

‧勞動部前天公布《勞基法》修法民調，近5成民眾反對修法，但民進黨中央昨天隨即發布民調，強調59.7％民眾「贊成修法」，反對者僅17.9％，打臉勞動部。民進黨發言人林琮盛說，這顯示修法內容經行政部門說明後確有具體效果，且民眾支持修法態度未因日前大遊行而下降。

全球第一夫人比一比！約旦王后拉妮雅 美出顏值新高標

‧「第一夫人」一直是全球關注焦點，如今除法國總統馬克宏的第一夫人布莉姬為世人熟悉外，擁有高人氣、高顏值，被外界稱為「中東的黛安娜王妃」的約旦王后拉妮雅，更是顛覆了人們對於中東女性的一貫看法。她在夫婿支持下，成為全球最知名王室成員之一。

核心幕僚「選哲」同行！賴醫師、賴立委、賴市長 挺黃偉哲

‧爭取民進黨台南市長黨內初選的立委黃偉哲，30日在行政院長賴清德擔任立委時的服務處舊址，宣布正式展開選舉行程，賴清德當年競選市長時的3大核心幹部王永順、蔡順天、黃先柱現身相挺，王永順為黃偉哲批上競選綵帶，黃先柱更直言，賴清德現在擔任行政院長，是民進黨共同財產，有些事情不便公開表態，「看到我們3人，就知道賴醫師支持誰。」

元旦趴趴走 迎曙光、看花海！北中南東祕境報你知

‧元旦假期尋幽踏祕境，從南到北有墾丁龍磐草原迎曙光、台東卑南大獵祭、高雄駁二追雪、彰化田中鎮稻草人藝術節、南投踏雪尋梅、基隆和平島公園的溫馨幸福海岸，讓全台民眾就近選擇，快樂迎接新年。

◎旺報

全球外儲占比升 人幣邁向硬貨幣

‧在全球貨幣儲備的占比變化中，美元與人民幣正呈現一降一升的對比形勢。根據國際貨幣基金（IMF）日前發布的報告顯示，今年第三季，美元在全球貨幣儲備中的比重已經減至63.5%，創下近三年半以來最低水位，而歐元和人民幣的占比攀升，兩者占比分別上升至20%、1.12%。專家指出，隨著人民幣在全球貨幣儲備的占比上升，人民幣扮演「區域型硬貨幣」的角色也越來越明顯。

手機上網普及 陸10家紙媒將熄燈

‧行動網路普及，許多人看新聞只用手機上網看，衝擊了傳媒生態，2018年起，大陸至少有10家地方報或專業報吹響熄燈號，下台一鞠躬。微信公眾號「媒通社」報導，繼《采風報》和《假日100》宣布2018年元旦停辦後，又有8家紙媒向讀者道珍重，包括《北京娛樂信報》、《渤海早報》、《球迷報》、《大別山晨報》、《皖南晨刊》、《白銀晚報》、《台州商報》、《湘潭晚報》。

阿里或超蘋果 搶攻市值1兆美元

‧蘋果公司一直努力今年內總市值可以達到1兆美元的里程碑，但在2017年最後一天交易日，還是無功而返。《華爾街日報》引述評論認為，蘋果要實現這一目標難度很大。反之卻有華爾街分析師對中國的電商巨頭阿里巴巴，市值搶先蘋果攻頂1兆美元相當樂觀，並認為2020年即可達成此目標。

科技創新排行 北京第9 台北40名

‧上海市資訊中心近日發布《2017全球科技創新評估報告》，選出全球百強科技創新城市，兩岸三地共有8個城市同時上榜，北京是唯一擠進前十的城市，而台北則位列第40名，落後北京、上海、香港及深圳。

◎工商時報

13檔多頭搶補 元氣足

‧多頭年末表態，連3日急拉219點，法人看好2018年延續反彈氣勢，迎接元旦後開紅盤，挑選上周成交量放大，法人由賣轉買，且技術線型偏多站穩月線，包括中信金、大同、國喬、中鋼等13檔個股，可望成為元月行情的領漲先鋒。

迎戰變局 嚴凱泰：納智捷會勇於競爭

‧政府擬定嚴格整廠平均油耗（CAFE）新規預計2022年上路、2040年更將禁售汽柴油車等連串規定，施壓國產車業者，裕隆集團執行長嚴凱泰昨（30）日表示：「這對國產車沒有壓力，只有對我（納智捷）有壓力！」納智捷只能努力「競爭」，不能逃避！

搏巷弄商機 零售業超市大戰 引爆

‧零售業界認定是「巷弄經濟」的超市產業，2年前就超越大型量販店年產值，面對此一趨勢，家樂福啟動便利購拓展、2017年底已開出50店，而大潤發於2017年Q4開出首家便利店，誠品則將於2018年5月在接手的原新光三越南西店開出首家超市，激化零售業的超市大戰。

基本工資工作小組會議 資方代表拋只訂最低時薪

‧勞動部長林美珠日前邀集基本工資審議委員召開「基本工資工作小組」會議，會中，資方代表拋出「基本工資只訂最低時薪」的主張，打算以只訂時薪與月薪做切割，同時，也能因此與外勞薪資有實質的「脫鉤」。

(中時電子報)

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