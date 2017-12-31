台北國際書展倒數計時！北北基「行動書車」愛閱讀

2017年12月31日 07:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛書、愛閱讀的民眾有福囉！2018台北國際書展即將於2018年2月6日至11日隆重登場。本次書展前，文化部特邀台北書展基金會、獨立出版聯盟、新北市立圖書館、臺北市立圖書館、基隆市文化局等單位攜手合作，將「行動書車」從新北市開到台北市與基隆市。

不僅邀請獨立出版人、書展大獎入圍者及Openbook年度好書獎得主，在行動書車現場與民眾互動，並分享創作理念，行動書車上也有精彩書展：

書展大獎得獎作品、2017Openbook好書獎得獎作品、獨立出版聯盟精選出版品，三大類型書展搭配行動書車講座，以滿滿的閱讀能量，趕跑歲末年初時分，北部溼溼冷冷的冬天！快來和我們一起趴趴走！

行動書車跑來跑去，歡迎大家跟著一起移動，一邊閱讀一邊旅行喔！

「城市在閱讀」系列活動－讀力時代！北北基行動書車快閃。（台北國際書展基金會提供）

行動書車展出單位介紹

書展大獎｜

為呈現台灣年度出版趨勢、表彰華文作品的耀眼成就，台北國際書展於2008起設立「書展大獎」。主旨在於鼓勵台灣原創、繁榮台灣出版，並作為大眾閱讀的指標，致力於結合創作者及出版社，共同倡導全民閱讀好書，同時表彰得獎書籍背後無名推手優秀的編輯們，並向全球推廣華文原創出版品。

本次行動書車將展出書展大獎「小說類」、「非小說類」，以及「編輯獎」的「自製」、「非自製」入圍書籍，入圍作品皆各有特色，從內容上看到原創題材上多元創意，觀照觸角也深入不同層面的生命書寫，每本得獎作品皆可看見作者和編輯付出的心血。

Openbook好書獎｜

Openbook閱讀誌，是致力推廣閱讀的專業書評網站。

以書籍為核心，我們提供中立的原生報導，客觀的書籍評論，深度的文化觀察，豐富的人物採訪。秉持公正的精神，並以獨立嚴謹的編輯流程，細心對待每本書籍。用一整年的時間，由每週初選、長達數個月的複選及決選過程，評選「Openbook好書獎」，強調公正、客觀的好書評選，希望藉此推廣閱讀，鼓勵優秀作家及出版社。用心推廣，為台灣豐富的出版歷史留下記憶。

獨立出版聯盟｜

台灣獨立出版聯盟緣起於2011年，三家小型出版社於當年的台北國際書展會場中聯合企劃「讀字去旅行」，自此年年參展，成為台北書展中不可或缺的亮點，同時也見證獨立出版日漸蓬勃的發展。聯盟於2015年正式成立，目前有30間以上、類型各異的小型出版單位，積極參與海內外各書展，並定期舉辦主題市集、展覽、講座等活動，以更多元活潑的方式於既定通路外推廣獨立出版的文化。

2018年台北國際書展，獨立出版聯盟將推出「讀字漫遊2037」，獨立出版社雖小，但每一家都是一分可能性，這是獨立出版的「讀力時代」，面對未來二十年，就讓我們以想像力與讀者一同漫遊，To Infinity and Beyond！

(中時電子報)