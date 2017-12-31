跨年過節美食當前！營養師3招「聰明吃不發胖」

2017年12月31日 08:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Bye2107！2018我來了！過節如何玩得盡興不發胖，除了自制力，其實慎選食物也很重要！進入歲末年終，派對、聚餐機會倍數成長，耶誕節、跨年、尾牙等活動接踵而來，大啖美食後累積的熱量，讓體重直線飆升！根據報導，國人在逢年過節時，平均每人每餐吃進3500卡，幾乎是一天成人所需熱量的2倍！如何聰明吃、維持身材，成為派對季節中最重要的課題

專業營養師林世航表示：「派對食物往往因過度烹調，不僅失去食材原有的營養價值，更只留下濃縮的高熱量。選擇營養價值高、熱量低的食材，輔以正確方式烹調，就能在派對中吃得健康美味、營養均衡！

祕訣一、挑選低GI（升糖指數）食物，避免囤積過多脂肪。

升糖指數指的是食物「造成血糖上升」的指數，越精緻的澱粉食物、升糖指數越高。國人長期以「米飯」為主食，但精緻化後，除失去麩皮、胚芽等營養精華，血糖上升速度也較快，而烤美國白肉馬鈴薯升糖指數為72，水煮褐皮馬鈴薯則為89，但冷卻後升糖指數將降至56，遠低於白飯。當血糖值維持在較穩定狀態，正常供應身體細胞利用，將避免囤積過多脂肪。市面上的褐皮馬鈴薯皆來自美國，建議可適量攝取，讓澱粉不致成為血糖負擔。

祕訣二、利用蒸煮、烘烤等方式烹調，降低熱量產生。

長期以來，國人因常見的油炸馬鈴薯烹調方式，對馬鈴薯有高熱量誤解。但根據台灣與美國食品成分資料庫資料顯示，每100g美國馬鈴薯熱量僅為73大卡，為白飯的一半，營養師林世航表示：「除熱量低外，馬鈴薯更擁有3.2g的抗性澱粉，為所有澱粉食物數一數二多的。抗性澱粉是天然澱粉類中不能糊化的物質，人體吃進抗性澱粉將會燃燒脂肪，同時提供飽足感。只要避免油炸，多利用蒸煮、烘烤等方式烹調馬鈴薯，再加上連皮一起吃，將能有效降低熱量產生！」

祕訣三、善用營養價值高的食材，讓身體更健康！

過度烹調後的派對大餐，往往讓食材失去應有的營養價值。而馬鈴薯擁有豐富的營養成分，在歐洲更有「地下蘋果」美譽，營養師林世航表示：「馬鈴薯除提供澱粉外，更擁有高營養價值、好處多多的根莖類蔬菜！美國馬鈴薯除擁有豐富維他命C、維他命B6及1.8克的膳食纖維外，更擁有413毫克鉀離子，其含量甚至是同等重香蕉的近2倍！」，善用冬季盛產營養價值高的馬鈴薯，不但能有飽足感，豐富的營養價值更能補足身體缺乏的營養。

不綠化、不變質！把握正確觀念儲存馬鈴薯

一次購買太多馬鈴薯卻又吃不完，台灣氣候潮濕，馬鈴薯放在室溫下易發芽，而在日光照射下也可能產生綠化現象，究竟該如何儲存才能食的安心？美國馬鈴薯協會表示：「馬鈴薯變綠是一種自然現象，因此正確的儲存馬鈴薯，是相當重要的！」，營養師林世航也表示：「馬鈴薯會發芽是因為高溫濕潤的環境，故為避免其發芽，則要提供低溫乾燥的狀態，掌握馬鈴薯3種正確儲存原則，才能避免浪費，也為自身健康把關，將美國馬鈴薯融入日常生活中，成為健康生活中的好元素！」

一次購買太多馬鈴薯卻又吃不完，台灣氣候潮濕，馬鈴薯放在室溫下易發芽。（達志影像／shutterstock提供）

馬鈴薯正確儲藏三原則：

原則一、儲存於低溫環境：馬鈴薯保存最重要的關鍵在於"溫度"，溫度升高將加速馬鈴薯生長，而溫度太低則會使馬鈴薯容易損傷並引發澱粉營養轉為糖分等過程，建議將馬鈴薯儲存於低溫環境。

原則二、儲存於濕度適中及良好的通風環境：濕度則是馬鈴薯保持新鮮的重要因素，濕度過低將導致馬鈴薯萎縮，過高將導致疾病產生。將馬鈴薯保存於濕度適中及通風良好的環境裡，將能使馬鈴薯保持新鮮。

原則三、避免光線照射：馬鈴薯承受過多光線，將可能導致變綠、變苦的現象發生。因建議儲藏地點及運送過程應盡量避免任何光線照射。

(中時電子報)