酒醉屢鬧事 李婉鈺自爆：都是因為劉建國

2017年12月31日 08:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為新北市議員李婉鈺酒醉鬧事被警方逮捕。(中時資料照片)

新北市議員李婉鈺去年5月在臉書張貼圖片，圖中鬍子男成為網友討論焦點。（資料照片，摘自李婉鈺臉書）

撇開政治上的表現，新北議員李婉鈺過去一年負面新聞不斷，從鬧緋聞、毆警、擾鄰、到胸前走光、酒醉斷片的總總行徑，讓社會大眾看得目瞪口呆。李婉鈺表示，她會有這些瘋狂舉止，全因與立委劉建國分手打擊至深，常借酒澆愁所致。不過，她說，陷入人生低潮是上天示警，可能也是一個轉機。

李婉鈺向蘋果日報透露，與劉建國曾有過的一段情，害她成為「全世界最有名被拋棄的人」，至今仍讓她心情陷入低潮，因此她常借酒澆愁、紓解壓力。她說，經過幾次風波後了悟，「有時候遇到不好的事情，不見得是不好」。

李婉鈺以歌手蔡依林為例，要感謝那些傷害她的人，讓她獲得更多勇氣與決心，她相信日久見人心，真相就會出現。她說，除了酒醉斷片等瘋狂行徑，她會讓大家看到自己更好的一面。

李婉鈺與劉建國的恩怨情仇，是始自去年5月她在臉書PO床照，曝光她與劉建國的交往。此自曝行為，引來劉建國強烈的不滿，劉建國痛斥這段情是「人生最大挫敗」，還說「可以糟蹋我不能糟蹋別人！」曾怒嗆怒嗆考慮退出政壇。不過，劉建國現仍為現任民進黨立委。

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(中時電子報)