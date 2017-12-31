酒醉屢鬧事 李婉鈺自爆：都是因為劉建國

李婉鈺去年屢喝醉鬧事，形象崩壞。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
圖為新北市議員李婉鈺酒醉鬧事被警方逮捕。(中時資料照片)
新北市議員李婉鈺去年5月在臉書張貼圖片，圖中鬍子男成為網友討論焦點。（資料照片，摘自李婉鈺臉書）

撇開政治上的表現，新北議員李婉鈺過去一年負面新聞不斷，從鬧緋聞、毆警、擾鄰、到胸前走光、酒醉斷片的總總行徑，讓社會大眾看得目瞪口呆。李婉鈺表示，她會有這些瘋狂舉止，全因與立委劉建國分手打擊至深，常借酒澆愁所致。不過，她說，陷入人生低潮是上天示警，可能也是一個轉機。

李婉鈺向蘋果日報透露，與劉建國曾有過的一段情，害她成為「全世界最有名被拋棄的人」，至今仍讓她心情陷入低潮，因此她常借酒澆愁、紓解壓力。她說，經過幾次風波後了悟，「有時候遇到不好的事情，不見得是不好」。

李婉鈺以歌手蔡依林為例，要感謝那些傷害她的人，讓她獲得更多勇氣與決心，她相信日久見人心，真相就會出現。她說，除了酒醉斷片等瘋狂行徑，她會讓大家看到自己更好的一面。

李婉鈺與劉建國的恩怨情仇，是始自去年5月她在臉書PO床照，曝光她與劉建國的交往。此自曝行為，引來劉建國強烈的不滿，劉建國痛斥這段情是「人生最大挫敗」，還說「可以糟蹋我不能糟蹋別人！」曾怒嗆怒嗆考慮退出政壇。不過，劉建國現仍為現任民進黨立委。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

台北國際書展倒數計時！北北基「… 都市農夫不是夢！「可食地景」聊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。