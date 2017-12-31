MLB》金鶯拉守護神回先發不妥？美媒提4理由

金鶯傳出有意讓「守護神」布瑞騰重返先發。(美聯社)

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中時電子報

新球季還沒開始，金鶯「守護神」布瑞騰(Zach Britton)就因訓練不慎傷到阿基里斯腱，得休養至少6個月，不過他到時回歸，可能不會如過往從牛棚出發，先前有消息指出缺先發投手的金鶯，有打算讓布瑞騰重操舊業回先發，但美媒提出4個原因，直批「那是糟糕的想法」。

布瑞騰過去在小聯盟跟大聯盟生涯前三年，都是先發投手，但表現並不出色，雖2011年菜鳥球季曾有11勝，但三個球季自責分率都超過4。他2014年起轉任全職中繼投手，四個球季有三季進帳30次以上救援成功，兩季入選美聯明星隊，堪稱聯盟最好的後援投手之一。

不過當初金鶯會把布瑞騰拉到牛棚，其實是逼不得已。《CBSSports》記者阿西薩(Mike Axisa)指出，2014年金鶯先發輪值沒有布瑞騰的位置，他的下放小聯盟選擇權又已用完，如果想把他放到3A得先釋出，他們別無選擇只好把他放到牛棚，沒想到意外開啟他的驚奇之旅。

如今金鶯先發太弱導致戰績慘淡，他們季後極力想補強；據《MASN Sports》報導，金鶯曾在今年初考慮把布瑞騰拉回先發，但布瑞騰仍希望留在牛棚。阿西薩認為，金鶯這個想法，就先發比後援有價值、金鶯也缺先發看來是不錯的選擇，不過整體來看他不覺得那是好主意。

阿西薩提出四個理由，第一點是布瑞騰阿基里斯腱受傷，今年也曾兩度因前臂不適進傷兵名單，「前臂問題可能是手肘出問題的前兆。」阿西薩認為過去這四年，布瑞騰共投244場已造成不小的負擔，如今又爆發傷勢，或許代表他的身體狀況已不適合擔任先發。

第二點，是金鶯如果想讓布瑞騰回先發，原本他預計明年6月到7月復出，這個時程又得延後，但金鶯倘若在731交易截止前還想交易他，卻沒給他在傷後有太多亮相的機會，賣相恐怕也不好。第三點很現實是，布瑞騰先發時表現確實不好，他先發自責分率4.86、後援則是1.58。

最後一點，阿西薩指出布瑞騰轉牛棚後，大量使用沉球，其他球種很少使用，這收到不錯的效果；布瑞騰轉牛棚後，負擔的局數不長，沉球均速也增加約4英里(約6公里)。但阿西薩直言，想當一個好的先發投手，只靠一個球種是很難做到的，即便布瑞騰的沉球很棒。

總歸來說，阿西薩認為考量布瑞騰阿基里斯腱受傷，加上他過去先發成績並不出色，對他來說把布瑞騰繼續擺牛棚，幾乎是不用思考都能得出的答案，「有些球員就是適合在牛棚。」無論金鶯怎麼安排，布瑞騰明年季後將成為自由球員，金鶯送走他的機率可能還是不低。

(中時電子報)

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