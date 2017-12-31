都市農夫不是夢！「可食地景」聊癒吃健康

以公園主要步行路線為觀賞點，利用香草植株高低依續種植來呈現觀賞面。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

你（妳）是否滿懷都市田園夢但卻不知如何著手? 亦或是社區農園內的菜老是長不好? 新北市政府綠美化環境景觀處於106年辦理可食地景輔導服務，由輔導團隊協助規劃可食地景，以及辦理種植與食農教育課程，藉此向民眾推廣都市農耕，共計輔導14處，新增579平方公尺種植面積，達900人次參與，不僅讓未曾接觸過的民眾有了農耕初體驗，也幫助許多既有的園圃改善缺點，各受輔導單位無不收穫滿滿！

建置可食地景能帶來許多好處，除了能最直接增加綠地面積外，還能提供安心健康的蔬果來源，更是進行食農教育的最佳場所。為了使民眾對可食地景的想像更為具體，景觀處設定有5種主題模式，分別為「好食寓」、「芬芳趣」、「摘果樂」、「樂園藝」及「綠療癒」。民眾可藉由主題的選定，規劃更貼近理想中的可食地景，打造專屬的快樂農園！

本次受輔導單位中，以工作坊形式帶領學員規劃可食地景的包含三重區碧華里、樹林區公所及永和區永平國小；此外，亦有原種植狀況不理想，進而向本處申請輔導，如泰山區楓樹福泰市民活動中心的葉菜病蟲害問題，藉由防治教學而獲得改善；至於新北市立石門幼兒園，則因園圃排水狀況不佳，植栽生長不易，後藉由輔導改善排水及土質，並由韋峻文老師依環境建議適種之植栽，目前已成為幼兒園小朋友提供食農教育之學習場地。

而在課程的辦理上，景觀處分別於致理科技大學、新北市板橋國民運動中心、稅捐稽徵處中和分處，以及臺北少年觀護所辦理種植教學課程，帶領學員體驗園藝樂趣，課程本身也達到紓解壓力的療癒效果！

景觀處表示，可食地景產出的不僅是食材，更提供社區交流的空間，進而讓更多的民眾有興趣參與都市農耕！歡迎有興趣打造可食地景及辦理食農教育課程之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體可向景觀處謝小姐洽詢，電話(02)29603456分機3147。

(中時電子報)

藉由辦理種植教學課程，帶領學員體驗園藝樂趣，課程本身也達到紓解壓力的療癒效果！圖為新北市板橋國民運動中心，新北市景觀處提供）

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