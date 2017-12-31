年關近小黃運將想不開 肇逃後車內切腹肚破腸流亡

陳姓計程車司機在基隆發生車禍肇逃後，將車開至新北萬里區大鵬里下社往金山方向的道路輕生。（圖／孫曜樟翻攝）

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陳姓計程車司機因有輕生念頭，30日晚間先至其家族長輩家中，跪拜請求照顧其母後離去，所駕計程車則在31日凌晨被新北市警金山分局巡邏員發現，但他卻是肚破腸流的慘死在後座，因其生前曾肇事逃逸，所以車內行車記錄器有留下「警察先生原諒我，我不是故意的，我只活到今天」等話語，因此警方已排除他殺，自殺死因則不排除與金錢有關。

陳男採激烈的切腹方式在車內自殺，警方拉起封鎖線進行蒐證。（圖／孫曜樟翻攝）

警方表示，金山分局巡邏員警於今日0時4分許，巡經新北市萬里區大鵬里下社往金山方向的道路時，發現一部計程車疑似發生自撞車禍停放路旁，經員警上前查看，竟發現車內有一名男子陳屍在右後座，警方立即封鎖現場、勘驗採證。

警從車內營業登記證查知陳姓司機身分，即通知汐止分局員警協助至死者家中進行調查，初步了解，陳姓死者疑似有輕生念頭，30日晚間16時許，曾至其長輩家中跪拜請求照顧其母親等，另再經調閱行車記錄器顯示，他在當日19時30分許，曾於基隆市大武崙武聖街及北濱路口與自小客發生擦撞後逃逸。

陳姓運將在逃逸過程中，則是是邊開車邊說出「警察先生原諒我，我不是故意的，我只活到今天」等話語，警方目前已初步排除他殺可能，並報請基隆地方法院檢察署進行司法相驗，以進一步確認死因。

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(中時電子報)

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