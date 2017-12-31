從「中正紀念堂」轉型探威權！藝文x空間x政治多面向討論

2017年12月31日 09:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

藝文x空間x政治多面向討論！文化部推動的「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」的第4場願景工作坊，29日下午在文化部的南海工作坊辦理。這場的17名參與者皆為專業領域工作者，包括有劇場演員、藝術家、自由音樂創作者、紀錄片工作者、獨立策展人、建築學者、國會工作者等，希望參與者能從藝文、空間、政治三個面向交換想法，針對中正紀念堂的轉型議題，找出彼此的共通或歧異點，在聆聽彼此想法及互相理解後，尋求下個階段的共識基礎。

本場次的參與者來自不同的專業領域，帶著不同的期待前來。在自我介紹時，參與者表示，中正紀念堂涉及都市計畫議題，他因為關心台北城市未來發展的想像而參加；也有參與者表示，辦公室同事對於中正紀念堂的保留與否已分為兩派，想法非常分歧，因此更想聽聽多元的聲音。有人認為對於中正紀念堂的未來，應拋開政治的爭議，要從藝術空間及庶民需求切入。

本場次的講者是高齡92歲、在台南市出生的郭振純先生分享白色恐佈年代的受難經驗，以及對於那個大時代的認知及解讀。現場也播放事先採訪內容的影片，由中華黃埔四海同心會顧問陶士君闡述自身生命故事。

在120分鐘的小組討論中，兩組成員皆包含不同領域的專業工作者，相互交流關注的面向。建築空間背景的參與者表示，中正紀念堂的設計雖然未臻良好，但其為中華復興式的建築，從近現代建築研究的立場來看，仍有歷史意義及保留價值，只要把政治的威權象徵去除掉，它確實是文化資產，但希望未來的空間設計能更具開放性，讓各個族群都可親近。

高齡92歲的白色恐佈受難者郭振純先生，分享「走過歷史的幾種軌跡」。（文化部提供）

藝術工作者認為中正紀念堂與國家兩廳院相連，整個園區是台北市很重要的藝文場域，現已有許多室內室外的展演及裝置藝術，期待未來能發展為更明確的藝文集散地，讓民眾可以全家大小一起來欣賞表演及看展覽，甚至吸引許多的國際觀光客來此朝聖，欣賞台灣獨特的藝術展演創作。也有參與者表示，應思考得利者是否為民眾，而非商家或政治人物。

有關圍牆未來的規劃，有與會者認為圍牆不一定要拆除，因為除了可遮雨，也有年輕學子可在那裡自由跳舞及練習樂器；另有參與者主張，圍牆對於城市景觀和民眾進入都是阻礙，建議思考如何將空間還給民眾，讓威權制度及統治者離開歷史的舞台。

此外，過去涉及侵害人權的政治檔案應要更公開，藉此打開和民眾溝通的介面，當民眾瞭解過往真相後，就能逐漸理解及接受轉型正義的必要性。

在分組結論時提出從去除威權的面向切入，認為中正紀念堂要更名，空間的使用要考量各種屬性的使用者需求，提高可親性、公共性和便利性，但也要顧及文資法的規範及後續效應。此外，參與者都強調史料完整保存及活化推廣的重要性，並認為轉型時的各項措施要考慮受害者的觀感。中正紀念堂的轉型應在過程中創造未來性和持續性，讓空間的使用者在參與中不斷創造互動，並依功能需求來引導硬體配合改變，組織架構也要調整及提高效率。

此外，許多藝術工作者表達台北的藝文空間缺乏中型藝文場館，建議可作為中正紀念堂未來轉型的方向。

文化部表示，有關推動中正紀念堂轉型，分為審議式民主討論與修法公聽會兩階段進行。第一階段採取審議式民主討論模式，包含擴大舉辦7埸願景工作坊與公民會議，希望促進公民之間的多元對話及深度討論，使社會大眾在釐清真相的同時，亦透過持續對話讓不同歷史記憶的民眾更加相互理解彼此，找到面對共同未來的價值基礎。

第二階段則聚焦中正紀念堂組織法的修法草案舉辦公聽會，將開放擴大社會參與。文化部希望透過兩階段的討論模式，從相互理解、多元對話，逐步聚焦未來願景，並形成修法草案。草案屆時將由文化部提送行政院將成立的促轉會審查決定。

為使未能到場的社會大眾也能瞭解工作坊的討論情形，並公開透明相關資訊，目前已進行的4個場次都辦理網路直播。完整內容同步在於網站的「出來講」（網址：以及「中正紀念堂轉型給問嗎」粉絲專頁直播，民眾也可到網站的「鍵盤討論」表達意見。

(中時電子報)