MLB》打造聯盟最貴牛棚 洛磯有望跟道奇一拚

韋德戴維斯轉戰洛磯，洛磯的「鐵牛陣」儼然成形。(美聯社)

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洛磯今年季後簽下韋德戴維斯(Wade Davis)跟布萊恩蕭(Bryan Shaw)兩名後援投手，加上跟左投麥吉(Jake McGee)續約，用1.06億美金打造堪稱大聯盟史上最貴的牛棚，《雅虎體育》記者湯森(Mark Townsend)直言，這將成為他們跟同屬國聯西區道奇和響尾蛇拚搏的本錢。

洛磯今年打出87勝、隊史第三佳戰績，直到國聯外卡戰才輸給響尾蛇，前景看好。他們團隊打擊率2成73居聯盟第二，得824分更是國聯第一，既然那麼會得分，為何跟同區的道奇和響尾蛇仍有差距？其中一個關鍵就在牛棚戰力。

洛磯牛棚團隊自責分率4.40，在國聯排第9；相較之下，同區的道奇牛棚自責分率3.38傲視全國聯，響尾蛇則是3.78緊追在後。或許有鑑於此，洛磯季後積極補強牛棚，簽下布萊恩蕭、麥吉後，又用三年5200萬美金找來戴維斯助拳，光在牛棚就比今年多投資5000萬。

湯森表示，洛磯主力後援都在30到32歲間，工作量會逐年下滑，且一般後援投手價值掉得很快，很少有球隊像洛磯一樣砸重本打造牛棚。為何洛磯做這樣的選擇？先前洛磯總管伯里迪奇(Jeff Bridach)直言，在打線跟先發輪值都年輕有天賦的情況下，讓他們能放手強化牛棚。

洛磯做這樣的補強，是否能威脅到道奇跟響尾蛇，湯森樂觀以對，「道奇還是很被看好，但洛磯的投打戰力讓他們創造出機會，洛磯明年會給其他兩隊不小的壓力。」不過艾瑞納多(Nolan Arenado)等主力打者再兩年合約將滿，湯森認為洛磯明年後或許又得重新布局。

(中時電子報)

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