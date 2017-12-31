日本秘境、攝影訣竅、滑雪技巧！12旅遊達人免費講座

2017年12月31日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

旅行能豐富我們的生活！來聽聽旅遊達人報秘境、提供訣竅，讓你出遊更開心、更樂活！據交通部統計，國人出國人次不斷攀升，單去年全台就累計1,400萬出國人次，因此全台最新潮、好玩的3C科技商場三創生活園區特於年末旅遊旺季間推出「旅の輕奢時代」檔期活動，於12月29日至1月25日間舉辦，邀請民眾來三創聽旅遊達人講座、抽旅遊優惠金、買旅遊最佳配備聖品，期許在跨年與寒假期間出遊民眾，可以透過此檔期構思旅遊計畫，打造完美假期！

三創推出專為旅人打造的旅行必備、質感生活商品企劃情境圖。（主辦單位提供）

「旅の輕奢時代」重頭戲在於每週六、日舉辦旅遊達人講座，民眾報名後可免費參與，總計邀請12大旅遊達人，有日本設計專家吳東龍、城市漫步文人水瓶子、百萬滑雪特派員娜塔蝦等等，分別帶來日本設計/秘境探索、銀白滑雪世界、Olympus旅行攝影三大主軸。檔期間更於全館大玩旅遊地圖集章優惠活動，凡於館內各樓層集滿五個旅遊紀念章，將有機會抽中雄獅旅遊2018富士山行程一萬元優惠金、Sony行動微型投影機(MP-CL1A)鈦金元等大獎。

提到旅遊觀光勝地，三創生活園區亦被國際觀光客視為購買與體驗3C商品的首選，連TLC旅遊生活頻道台灣觀光類節目也特地造訪拍攝，因此三創此回舉辦「旅の輕奢時代」特地為觀光客與民眾貼心引進了台北最夯的雙層觀光巴士超強優惠，凡於1月18日至21日四日間，每日11至20點的整點將舉辦雙層觀光巴士4小時票買一送一優惠，每次限時10分鐘與限量30組，手腳不夠快也沒關係，三創會員將獨家享有專屬優惠，整個「旅の輕奢時代」檔期間(12月29日至3月31日)上車購票即享8折單日票優惠。

日圓直直落，此時正是出遊日本好時機。（圖為神戶，本報系資料照，石欣蒨攝）

「旅の輕奢時代」同時還引進美國百年戶外休閒品牌Coleman 2018年度新品發表，以及推出三創專為旅人打造的旅行必備、質感生活商品企劃。三創生活園區期望於跨年檔期為民眾創造源源不絕的旅遊靈感，創造旅遊旺季超強買氣!

三創推出專為旅人打造的旅行必備、質感生活商品企劃情境圖。（主辦單位提供）

三創「旅の輕奢時代」跟著達人去旅行系列講座

讓12大旅遊達人帶路，探索日本設計/秘境探索、銀白滑雪世界、Olympus旅行攝影三大主題，即日起免費報名中。

活動期間： 2018.1.6-2018.1.21

講座地點： 3F Syntrend Space

(中時電子報)