教育部補助 540校1740間學校廁所獲改善

2017年12月31日 10:10 中時 林志成

桃園市石門國中整建後的廁所美輪美奐。（教育部提供）

林志成／台北報導

為改善各公立國民中小學老舊廁所問題，教育部國教署每年約編列2億元經費，至106年已執行3年，共補助約540所國中小學計1740間老舊廁所進行整修，透過改善排水、通風、衛生，並多元運用各種材質美化廁所，提供師生舒適的如廁時光。

桃園市石門國中和平樓廁所屋齡已達34年之久，廁間昏暗、日照不足，且通風效果不佳，又因年久失修，處處可見磁磚破損及壁癌的掉落，讓學生對於廁所有負面的印象，進而影響如廁的意願。

在整修計畫中，校方著重於增加採光及通風效益，利用中空造型檔板加大透光及通風面積，在兼顧隱私的前提下，設置了隔間牆，遮蔽走廊行人的視線，並將舊有破損磁磚、壁磚打除，換上鮮豔的馬賽克磚，為原本陰暗的廁所，披上不同的色彩。

位於台南市北門濱海地區的北門國中，地方上以養殖漁業聞名，其中又以「虱目魚」為輸出大宗，因此校方特別以虱目魚的形狀製作成男女廁指示牌，將在地元素融入廁所設計中。

整修前的廁所為屋齡高達30年的老舊建物，其天花板因年代久遠、常處於潮濕環境中，造成破損、剝落並危及師生安全，且舊有洗手臺為抿石子材質，常於隙縫中積水，不易清潔，容易藏污納垢滋養青苔，使得學生對於廁所的環境觀感不佳。

為了徹底解決天花板破損問題，校方於此次整修計畫中採明管設計，不額外設置天花板，而是直接於樓板中漆上面漆，此設計除了可釋放原本具壓迫感的空間外，也可讓學生了解廁所管線是如何配置。

除此之外，亦將洗手台材質改為容易清潔的人造石斜面設計，改善洗手臺原本藏汙納垢的問題，再配上明亮的配色，讓廁所不再是校園裡陰暗的角落，而是乾淨、安全的如廁空間。

教育部國教署在107年將持續補助「公立國民中小學老舊廁所整修計畫」，為使學校及地方政府更加了解相關申請事宜，並召開北、中、南、東等分區座談會，希望能協助更多的老舊廁所獲得改善。

(中時)