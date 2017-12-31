賴清德滿意度下滑逾1成 游盈隆：難以置信

2017年12月31日 10:15 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

賴清德施政滿意度下滑逾1成，台灣民意基金會董事長游盈隆（右）表示「難以置信」。（劉宗龍攝）

一例一休修法引發爭議，台灣民意基金會今天公布民調，對於關於賴清德內閣的施政表現，與上個月相比，滿意的人減少了12.3個百分點，不滿意的人增加11.4個百分點，基金會董事長游盈隆認為「這確實是一個顯著的、巨大的、令人難以置信的轉變」。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。

關於賴清德內閣的施政表現，在二十歲以上台灣成年人中，有四成七的人滿意賴內閣的表現，但有三成九的人不滿意，游盈隆表示，這一來一往，使得滿意的人只比不滿意的人高出8個百分點。跟上個月滿意與不滿意之間的落差32.5個百分點相比，

若以政治人物感情溫度計的測量結果，從整體的角度看，曾經紅極一時的總統蔡英文此時全國人氣已經敬陪末座（46.94度），落後居次的行政院長賴清德7.3度，落後第一的台北市長柯文哲12.59度。

如果從好感度來看，台北市長柯文哲以54.4%高居第一，行政院長賴清德以43.6%屈居第二，蔡英文總統以31..8%敬陪末座；如果從反感度來看，蔡英文總統以34.1%獨佔鰲頭，行政院長賴清德以22%位居第二，台北市長柯文哲以14.7%穩坐第三。

(工商)