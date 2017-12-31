張志軍2018年新年賀詞：絕不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一基礎

2017年12月31日 11:08 中時 楊家鑫

新的一年來臨之際，大陸國台辦主任張志軍代表中共中央台辦、國務院台辦發表新年賀詞，他表示，新的一年裡，堅決反對和遏制各種「台獨」分裂行徑的態度不會含糊。絕不容忍「法理台獨」分裂行徑，也絕不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎。

大陸國台辦官網31日刊登張志軍在2018年第一期《兩岸關係》雜誌發表的新年賀詞「共擔民族大義 同寫時代新篇」，代表中共中央台辦、國務院台辦向台灣同胞致以節日的問候和新年的祝福。

文章指出，剛剛過去的2017年，台海形勢複雜嚴峻。台灣當局拒不接受「九二共識」，阻撓、限制兩岸交流，放任縱容「台獨」勢力推動「去中國化」「漸進台獨」，種種倒行逆施遭到兩岸同胞堅決反對。

文章稱，面對複雜嚴峻形勢，一年來，「我們以習近平總書記對台工作重要思想為指引，認真貫徹落實中央決策部署，扎實推進各項工作，克難前行，引領兩岸關係發展正確方向。」

文章並回顧一年來對台工作，稱一年來，廣泛團結兩岸同胞，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制形形色色的「台獨」分裂行徑；持續擴大深化兩岸各領域各界別交流合作；並堅持為台灣同胞辦好事、做實事。先後出台20多項政策措施，使台灣民眾在大陸求學、就業、生活更有保障。

張志軍展望2018年，稱台海形勢更趨複雜嚴峻，「台獨」勢力干擾破壞兩岸關係的風險變數增多。但「我們完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行。」

他表示，新的一年裡，推動兩岸關係和平發展、扎實推進祖國和平統一進程的決心不會改變；堅持一個中國原則和「九二共識」的立場不會動搖，只要回歸「九二共識」，認同兩岸同屬一中，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙。

張志軍強調，新的一年，堅決反對和遏制各種「台獨」分裂行徑的態度不會含糊。絕不容忍「法理台獨」分裂行徑，也絕不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎。

同時，也將深化兩岸經濟社會融合發展，繼續積極研究出台政策措施，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，讓台灣同胞在大陸學習工作生活更加便利、更加舒心。努力擴大和深化兩岸經濟、社會、文化交流合作，實現互利互惠，厚植利益情感紐帶，促進同胞心靈契合。

(中時)