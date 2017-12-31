民調顯示 台灣人對蔡英文感情 比習近平低

總統蔡英文（左）、大陸國家主席習近平（右）。（合成圖，左為本報系資料照，右為中新社資料照）

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台灣民意基金會針對兩岸領導人的好感度進行民調，結果發現，台灣人對蔡英文總統的感情溫度只比馬英九高5度，但比習近平低將近5度。基金會董事長游盈隆表示，如果將台灣人對這三人的感覺做比較，習近平竟是三人中溫度最高的。

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財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。根據民調，在台灣成年人中，有31.8%的人對蔡英文總統有好感，30.4％的人對他沒感覺，34.1%的人對他有反感。

如果以平均度數來看，台灣人對上台十九個月的蔡英文總統的感情熱度是46.94度，游盈隆表示「這是一個相當寒冷的溫度，根本上屬於負面反感的一邊」。

如果和去年五月蔡總統剛上任時相比（69.04度），可以發現蔡英文此刻所獲得的人氣，已完全無法和去年甫上任時相提並論。去年五月，66.4%的人對她有好感，23.2%沒感覺，只有6.1%對她有反感。

如果納入馬英九前總統和中國國家主席習近平做比較，可以發現，台灣人對蔡英文總統的感情溫度比馬英九高5度，但比習近平低將近5度。

換言之，如果將台灣人對這三人的感覺做比較，則出現一個現象：習近平是三人中溫度最高的（51.52度）、其次是蔡英文（46.94度）、最後是馬英九（41.64度）。

對於為什麼習近平在台灣比雙英更受歡迎？游盈隆表示，儘管從絕對數字來看，台灣人對習近平只有些微的好感。從另一個角度看，為什麼台灣人這麼不喜歡兩位前後任總統，蔡英文與馬英九？「這的確是一個值得玩味、令人感慨的現象」。

(工商)

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