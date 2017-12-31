台灣民意基金會：勞基修法獲得過半數支持

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勞基法修法民調，勞動部和民進黨究竟孰是孰非？根據台灣民意基金會今天公布的最新民調，有五成三贊成行政院對「一例一休」的修法行動，三成三反對。顯示這項政策雖遭遇了相當可觀的社會抗拒，但仍獲得全國過半數民眾的支持。

財團法人台灣民意基金會今天(31日)在台大校友會館召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。

關於蔡政府「一例一休」修法的民意反應，最新民意發現，在二十歲以上台灣成年人中，有五成三贊成行政院對「一例一休」的修法行動，三成三反對。相較於十一月的調查發現，支持行政院修法行動的人減少了7.4個百分點，反對修法的人增加6.7個百分點。

游盈隆表示，在鬆綁七休一方面，結果發現：11.4%非常贊成，37.7%還算贊成，19.5%不太贊成，17.7%一點也不贊成，13.6%沒意見、不知道、拒答。他說，換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人當中，有四成九的人贊成此次行政院「有條件鬆綁七修一硬性規定」的修法行動，三成七的人反對。

進一步的交叉分析透露，就廣義的資方而言，有六成五支持行政院的修法行動，兩成五反對；在基層白領勞工方面，四成三支持，四成一反對；在藍領勞工方面，四成六贊成，四成反對。

在輪班間隔時間安排修法方面，結果顯示：10.7%非常贊成，44.8%還算贊成，18%不太贊成，14.7%一點也不贊成，11.8%沒意見、不知道、拒答。換言之，有五成六的人贊成彈性鬆綁輪班間隔時間11小時，但有三成三的人反對。

交叉分析透露，在廣義的資方方面，有六成二支持行政院彈性放寬輪班間隔時間11小時的規定，但有兩成六反對；在基層白領勞工方面，五成三支持，四成二反對；在藍領勞工方面，六成贊成，三成三反對。

至於整體一例一休的修法行動？有12.5%非常贊成，40.6%還算贊成，21.8%不太贊成，14.6%一點也不贊成，10.6%沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意發現，在二十歲以上台灣成年人中，有五成三贊成行政院對「一例一休」的修法行動，三成三反對。相較於十一月的調查發現，支持行政院修法行動的人減少了7.4個百分點，反對修法的人增加6.7個百分點。

(工商)

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