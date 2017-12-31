富商揪阿公店女野戰淫片流傳 遭黑道設局逼簽千萬本票

艋舺阿公店女被富商框出檯打砲卻遭偷拍散佈，向黑道大哥王斯祈訴苦後，全謀設局約出羅男加以打並逼簽千萬本票。（圖／本報資料照）

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中時電子報
艋舺阿公店女被富商框出檯打砲卻遭偷拍散佈，向黑道大哥王斯祈訴苦後，全謀設局約出羅男加以打並逼簽千萬本票。（圖／本報資料照）

現年62歲北市東區開川菜館的羅姓男子；去年2月間至萬華某家阿公店消費後，找一名大陸藉花名「淇淇」的坐檯小姐外出打野砲，他暗中通知彭姓好友先前往躲藏看活春宮兼偷拍，事後再將偷拍淫片透過群組分享同好，不料，淫片卻意外流傳到艋舺阿公店都知道，淇淇不甘受辱，找來竹聯幫虎堂大哥王斯祈幫討公道，並設局毆打逼羅簽下千萬本票。

去年2月28日羅姓餐廰老闆到萬華區的某阿公店消費，並找大陸籍花名淇淇的坐檯女子外出；到士林劍南路山區涼亭做愛，羅男途中暗通知彭姓好友到涼亭會合，並要他埋伏在涼亭附近欣賞免費的活春宮兼偷拍。

當兩人在涼亭打得火熱時，羅男也一度拿出手機拍照，王女還開心的配合比了一個YA，據蘋果日報報導，而埋伏在一旁的彭男則用手機偷拍下整個場景，事後他們除自己分享影片外，還將淫片用群組傳給同好、死黨，不料，這支影片竟傳遍艋舺阿公店。

淇淇認為羅男行為太過份，遂向竹聯幫虎堂大哥王斯祈訴苦，2人討論後決定設局邀羅男到阿公店，3月間羅男獲淇淇邀約到萬華某餐廳吃飯，以為又有好康就前往赴約，當他到場後王斯祈立即令小弟限制其人身自由並扣住手機，同時質問羅男玩就玩為何要偷拍，要他簽下1000萬元的遮羞費，羅男認為獅子大開口當場拒絕，隨即遭小弟痛毆。檢警調查後依傷害及妨害自由等罪，將王女及王斯祈共7人提起公訴。

法院審理期間，雙方達成和解，羅男撤回傷害告訴，法院判決公訴不受理，但羅男遭限制自由部分，因7人均認罪，法官依強制罪，判處王男應執行徒刑8月，王女判刑3月、緩刑2年，5名動手小弟也被各判處3月、4月不等徒刑。至於羅、彭2人將淫片上傳群組分享的行為，法院則各判2人3月徒刑、緩刑2年。

(中時電子報)

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