今年最後一跑!第二屆清水馬拉松2500人參加

「第二屆清水馬拉松嘉年華會」，今天上午由前台中市議長張清堂、現任副議長張清照、前內政部長廖了以、立委江啟臣及市議員陳政顯鳴槍起跑！（陳世宗翻攝）

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來自全國各地2500多位民眾分批起跑！（陳世宗翻攝）

陳世宗、王文吉／台中報導

「第二屆清水馬拉松嘉年華會」31日早上6點多，由前台中市議長張清堂、現任副議長張清照、前內政部長廖了以、立委江啟臣及市議員陳政顯鳴槍起跑後，2500多位來自全國各地的民眾分批起跑。張清照說，「健康、環保」是這次活動的重點，報名全採用網路，沿途補給站也不再提供免洗紙杯改發環保杯。

清水馬拉松路跑活動，今天從清水紫雲巖前廣場出發，沿途可欣賞鰲峰山之美與高美溼地的自然環境等。張清照指出，這次有來自高雄和台北的民眾報名，還有很多是去年參加第一屆，今年再來參加的跑者，大家一起為健康而跑。

張清照表示，去年限制報名區域，但許多不是海線地區的民眾和朋友要求參加，所以今年擴大為全國報名，上網報名即可，去年沿途補給站提供免洗紙杯，用完就丟，來回的用量約2萬多個紙杯；今年改發環保杯沿途可重覆使用，用量只有2500多個省下大量紙杯。

立委江啟臣跟幾位平常慢跑的朋友也一起來，江啟臣當兵時做海龍蛙兵，平常也熱愛運動；他致詞時說今年就要結束用慢跑迎接新年是最好的活動，他跟所有跑者一起「夢想起程，跑向幸福!」

今年這項活動分成四組，健康路跑組（4KM），競賽組12KM，半程馬拉松競賽組（21.097KM），馬拉松競賽組（42.195KM），有全國各地的馬拉松好手來較勁，還有許多不分年齡的慢跑愛好者及團體，甚至有家庭主婦推著娃娃車一起來跑，活動熱鬧又健康。

張清照強調，健康是自己的，在2017年的最後一天用路跑畫下圓滿句點，迎接2018年，一起跑向幸福。

(中時)

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