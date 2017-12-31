廢富人稅近半數不贊成 強推恐遭強烈質疑

2017年12月31日 12:10 工商 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨擬在立法院臨時會推動稅改案，根據台灣民意基金會今天公布的民調，反對廢除富人稅比例比贊成者還高，約有四成七民眾表示反對。基會會董事長游盈隆表示，這意味著，富人稅的廢除幾無共識可言，未來若強推將遭遇來自在野黨和社會的強烈質疑和杯葛。

「稅制改革」是蔡英文政府自去年五月上台以來就宣示的重要施政目標。但具體方案一直等到今年八月底、九月初，行政院長林全離職前才端出來。

賴清德接任以後，決定續推林全版的稅改方案，10月12日行政院會通過「所得稅法」修正草案後送立法院審議。立法院民進黨團並在12月16日在院會提案，逕付二讀，立法院最快下個月（明年一月）將三讀通過「所得稅法」的修正案。

游盈隆表示，根據官方說法，這項稅改方案是「整體稅制優化的重大改革，合理調整投資所得者的稅賦結構，並配合調高3大扣除額，減稅利益新台幣255億元，由超過542萬綜所稅申報戶共享，使全民獲益」。

事實上，這項「所得稅法修正草案」牽涉廣泛，其中除所謂「全民大減稅」外，也包括廢除「富人稅」45%級距，提高營利事業所得稅，以及內外資股利所得課稅計算方式等等。

對於這項即將進入關鍵階段的重大立法，台灣整體民意的反應為何？迄無相關機構做出可資信賴的調查，因此，台灣民意基金會將其列為12月的重點調查項目。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。

關於蔡政府「所得稅法」的修法，在「富人稅」方面，游盈隆表示，我們問：「這次所得稅法修正的一個重點是，綜合所得淨額超過一千萬元者原需繳納45%綜合所得稅，這次將調降成40%。請問您贊不贊成這項調整？」結果發現：11.8%非常贊成，31.8%還算贊成，25%不太贊成，22.4%一點也不贊成，9.1%沒意見、不知道或拒答。

換句話說，在二十歲以上的台灣成年人中，有四成四基本上贊成廢除45%級距的綜合所得稅率，但有四成七反對，而且強烈反對的人高達兩成二。這意味著，台灣社會多數人對廢除「富人稅」仍有疑慮。

關於調高營利事業所得稅，則有四成八的人贊成，但有四成二反對，而且有一成九強烈反對。這意味著，台灣社會多數人對調高企業營所稅是支持的，但反對者也不在少數，距離社會共識的形成仍相當遙遠。

(工商)