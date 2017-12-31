水利會改制逾半反對 強渡關山恐爆反彈

2017年12月31日 11:35 工商 崔慈悌

為鏟除國民黨基層勢力，農委會力推農田水利會改制，台灣民意基金會今天公布民調，有五成一的人反對改制，且有高達兩成八的人強烈反對。基金會董事長游盈隆表示，這意味著，未來，蔡政府不論基於何種理由要強渡關山，必將面對在野黨和社會強烈質疑和反彈。

今年11月9日行政院院會通過農委會所提「農田水利會組織通則」部分提文修正草案，並送立法院審議。12月16日，民進黨立院黨團在院會將此法案逕付二讀，預計下一個會期將審議通過「農田水利會改制為公務機關」，農田水利會長和會晤委員將由官派產生。

如果此一立法通過，將對日後全台農田水利系統的運作產生深遠的影響。對此一重大立法，台灣整體民意反應為何？台灣民意基金會將其納入12月的重點調查項目。

游盈隆表示，我們問：「最近蔡政府決定「農田水利會」改制為公務機關，立法院若三讀通過，未來農田水利會會長及會務委員將由官派產生。請問您贊不贊成這項改變？」

結果發現：14.9%非常贊成，22.7%還算贊成，23.1%不太贊成，27.5%一點也不贊成，11.8%沒意見、不知道或拒答。換句話說，在二十歲以上的台灣成年人當中，有約三成八的人基本上贊成「農田水利會」改制為公務機關，但有五成一的人反對，而且有高達兩成八的人強烈反對。

他說，這意味著，目前台灣社會約略過半數的人反對此一改革，贊成者是少數。未來，蔡政府不論基於何種光明正大的理由要強渡關山，必將面對在野黨和社會強烈質疑和反彈。

(工商)