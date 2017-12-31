多數男人的公開祕密 她問：沒有自己該生氣嗎？

你對另一半收藏的東西會感到不滿嗎？網友中肯表示，「如果他只是愛看妹子就算了，但是如果他是會亂搞行動的人可以直接不要了」。(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導

「D槽」對許多男性來說是共同祕密，而隨著社群發展，IG也成為男性珍藏女神的寶庫。不過，近日有網友發問，男友帳號收藏的照片眾多，卻獨缺自己，「生氣是正常的嗎？」恰巧的是，「嘎嫂」二伯針對男人的祕密發文，「沒有收藏就沒有朋友啊」，向云云眾生開釋，「男人的浪漫是分享」。

有網友在臉書粉絲專頁「靠北男友」投稿，貼出男友社群帳號IG的珍藏頁面，一列排開滿滿「兇照」讓人無法直視。不過，當中連一張女友的照片都沒有，讓原PO發問，「我生氣是正常的嗎？」求問網友怎麼辦？

隨著社群發展，IG也成為男性珍藏女神的寶庫。(圖/擷自「靠北男友」)
「嘎嫂」二伯曾經多次被粉絲提問會不會介意另一半的收藏。(圖/擷自嘎嫂二伯人妻日記)

這篇發文吸引上千則留言，不少女網友回應，「這些他都吃不到有什麼好擔心」、「你要看我男友的追蹤對象嗎？」、「換你珍藏一堆帥哥」，還有男網友安慰，「這個還好我更變態，這不方便透露」。

巧合的是，「嘎嫂」二伯也在個人粉絲專頁透露，曾經多次被粉絲提問「對阿嘎收藏女優的東西都不在意嗎？」她回應，「男生多少都一定會啊～只是有沒有說出來而已」，並指出蔡阿嘎表示「沒有收藏就沒有朋友啊，男人的浪漫是分享」。

(中時電子報)

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