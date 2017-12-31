共機頻繞台 逾6成民眾 不滿蔡英文處理方式

圖為總統蔡英文。(本報系資料)

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／台北報導

中共機艦擾台次數暴增，台灣民意基金會今天公布民調顯示，中共軍機繞台頻繁已引起絕大多數台灣民眾的不滿，有高達七成三的人表示無法接受，至於蔡英文總統對中共軍機繞台的處理方式，則有高達六成一的人不滿意。

近期共軍擾台次數暴增，根據國防部12月26日公布的「2017國防報告書」，今年中共軍機與軍艦擾台的次數表，共有23次中共軍機擾台，及兩次航母繞台。尤其在中共十九大後，中共軍機繞台次數更為頻繁。

中共空軍近期甚至公布「繞島巡航」影片，公開共軍戰機繞台飛行畫面，影片中轟六K及殲11都掛彈，加強對台武嚇。

台灣民意基金會今天公布民調，基金會董事長游盈隆表示，我們問：「最近中共軍機經常繞台飛行，有變成常態化的可能。請問您能接受或不能接受中共這項對台的軍事行動？」

結果發現：2.8%非常能接受，17.3%還算能接受，31.5%不太能接受，41.7%一點也不能接受，6.8%沒意見、不知道、拒答。

換句話說，在二十歲以上的台灣成年人中，有兩成的人基本上能接受中共軍機繞台，甚至常態化，但有高達七成三的人無法接受，更有四成二的人強烈不能接受。他說，這意味著，中共軍機繞台頻繁已引起絕大多數台灣民眾的不滿。

而且這種不滿全面性的，不分性別、年齡、省籍、教育、各行各業、各黨各派、東南西北。游盈隆指出，台灣人在很多時候像是一盤散沙，但每當中共對台武嚇的時候，台灣人就會出現少見的團結的現象，這一次也是一樣。

對於近來中共軍機經常繞台飛行，蔡英文總統並未做出強烈回應。民調顯示，對於蔡總統這樣的處理方式，4.3%非常滿意，22.8%還算滿意，33.7%不太滿意，27.6%非常不滿意，11.7%沒意見、不知道和拒答。

游盈隆表示，在二十歲以上的台灣成年人中，有兩成七基本上滿意蔡英文總統對中共軍機繞台的處理方式，但有高達六成一的人不滿意。這意味著，大多數台灣人對蔡英文總統面對中共武嚇卻採取較低調而溫和的作法不以為然。這或許也是蔡英文總統聲望低落的原因之一。

進一步的交叉分析顯示，在民進黨支持者中，有五成八不滿意蔡英文面對中共軍機繞台所採的低調回應，只有三成六滿意，「這是極為罕見的現象」；在中性選民方面，有五成九的人不滿意，兩成四滿意。

(工商)

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