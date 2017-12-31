陳德銘新年賀詞：台當局拒不承認「九二共識」兩岸關係和平發展遭遇波折

2017年12月31日 11:08 中時 楊家鑫

2018年新年來臨之際，大陸海協會長陳德銘發表新年賀詞指出，因台當局拒不承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一個中國，兩岸關係和平發展遭遇波折，交流合作氛圍深受影響。然而「兩岸關係就像一條綿長大河，始于涓涓，成其浩蕩，或平緩或湍急，或寬廣或狹險，但千回百轉，終歸大海。」相信在兩岸同胞共同努力下，兩岸關係必將迎來激濁揚清、曙光重耀的一天。

大陸國台辦官網31日刊登陳德銘在2018年第一期《兩岸關係》雜誌發表的新年賀詞「砥礪奮進 共濟世業」，代表海協會向台灣同胞致以節日的問候和新春的祝福。

陳德銘指出，回首一年來，因台當局拒不承認「九二共識」，不認同兩岸同屬一個中國，兩岸關係和平發展遭遇波折，交流合作氛圍深受影響。但大陸方面守一個中國原則之正，展增進同胞福祉之忱，盡維護台海穩定之力，推動兩岸關係取得新進展。

他表示，在中共十九大召開後，「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族的偉大復興」。

他指出，過去一年，因「九二共識」的政治基礎遭到破壞，兩會協商聯繫機制暫時中斷，但海協會各項工作並沒有躑躅不前、蹉跎無為。海協會堅定維護一個中國原則和「九二共識」，堅定秉持「兩岸一家親」理念，積極推進兩岸民間各領域交流合作，推動各項工作取得積極進展。「未來不管島內政局如何演進，台海情勢如何變幻，我們仍將信念不變、誠意不減、功能不弱、努力不懈，恪盡職守，服務人民。」

陳德銘表示，回眸60多年來兩岸關係發展的跌宕起伏，審視30多年來兩岸交流歷程的風起雲湧，深感兩岸關係就像一條綿長大河，始于涓涓，成其浩蕩，或平緩或湍急，或寬廣或狹險，但千回百轉，終歸大海。「我堅信，在兩岸同胞共同努力下，兩岸關係必將迎來激濁揚清、曙光重耀的一天。」

(中時)