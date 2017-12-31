民進黨支持度急遽下滑 只些微領先國民黨

民進黨支持度急遽下滑，只些微領先國民黨（圖由台灣民意基金會提供）

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／台北報導

民進黨執政逾1年半，台灣民意基金會今天公布最新民調，民進黨支持度急遽下滑，目前僅23.4%民眾支持民進黨，另21.4%支持國民黨，兩者社會支持差距已急遽縮小到只剩兩個百分點，至於自稱沒支持任何特定政黨的人則高達41.3%，達到空前最高的狀態。

財團法人台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。

基金會董事長游盈隆表示，我們問：「台灣目前除了民進黨、國民黨兩大黨之外，還有幾個小黨，如：時代力量、親民黨、台聯黨、新黨等等。在這些大大小小的政黨中，您個人比較支持哪一個政黨？」

結果顯示：23.4%支持民進黨，21.4%支持國民黨，8.4%支持時代力量，1.9%支持親民黨，41.3%沒支持哪一個政黨，2.5%其他政黨，1.2%不知道。

他說，這項發現顯示，2017年12月民進黨和國民黨的社會支持差距已急遽縮小到只有兩個百分點，同時，時代力量也正緩步上揚，收回了一點版圖。

若以之前的民調來做比較，游盈隆表示，調查中清楚看見，民進黨的社會支持度從今年九月的30.2%急遽下滑到十二月的23.4%；國民黨則從九月的18.9%小幅提升到21.4%，時代力量則從九月的6.4%上升到十二月的8.4。另外一個明顯的跡象是，自稱沒支持任何特定政黨的人已高達41.3%，達到空前最高的狀態。

(工商)

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