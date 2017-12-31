網美哭哭!中市跨年晚會禁帶發光氣球入場

台中市政府重申跨年晚會禁止攜帶波波球入場，市府將加強管制，同時稽查販售行為，請民眾與業者注意遵守規定。（陳世宗翻攝）

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近來有業者販售俗稱「波波球」的發光氣球，常見於許多夜間活動。因波波球屬中央規定應檢驗商品，若充填氫氣更有爆炸公共安全疑慮，台中市政府重申31日台中市跨年晚會禁止攜帶波波球入場，市府將加強管制，同時稽查販售行為，請民眾與業者注意遵守規定。

市府表示，市府今晚將在國立台灣體育運動大學與后里麗寶樂園第二停車場同時舉行跨年晚會，由於人潮眾多，為維護公共安全，將針對波波球嚴格實施管制，所有的入口均有人員檢查，攜帶波波球的民眾將無法入場；同時也將由市府相關單位加強稽查販售行為。

經發局說明，市面上販售的波波球，屬於經濟部標準檢驗局公告應檢驗商品的玩具之一，必須符合檢驗規定；同時，也禁止使用氫氣等易燃氣體充填，必須貼附商品檢驗標識及中文標示，以符合商品檢驗規定。市府日前在柳川耶誕點燈活動中已加強查驗，也在市面上稽查，違反規定者可依商品檢驗法禁止陳列或銷售，違者處以1萬至10萬元罰鍰。

市府強調，攤販如在道路或人行道販售波波球，涉違反道路交通管理處罰條例規定，將通報轄區派出所查處。

交通局表示，依據台鐵105年4月22日起公告「旅客乘車隨身攜帶物品注意事項」，氣球除了在進站乘車前放氣，否則不得隨身攜帶上車；若氣球填充氫氣，由於有爆炸危險，高鐵已明文禁止攜帶；至於台中各家客運，依各業者定期化契約規定，「乘客若攜帶違禁品、危險品、易生變壞或破損之物品、不潔或易汙損他物之物品、厭惡品，客運公司得拒絕其搭乘」，波波球若填充氫氣，有爆炸疑慮，將歸為危險品，不得攜帶上車。

(中時)

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