好市多出現「嚴選公嬤」水果 網友痛罵：丟盡台灣人的臉

2017年12月31日 11:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

北投好市多出現阿嬤消費者在水果區挑三揀四，有民眾痛罵貪婪。(擷取自爆料公社影片)

大賣場常可看到嚴選限定商品，但北投好市多近日新上架一件商品，叫作「嚴選公嬤」水果！一群婆媽把大賣場當菜市場，在水果區翻來找去，硬將大顆水果收裝一盒，誇張離譜行為讓現場民眾傻眼，網友看到這一幕更痛批，真的很丟臉！有差那一口嗎？

「嚴選公嬤」水果會被上架，是因為網友在《爆料公社》PO出一段影片。原PO寫說，「北投好市多，沒水準自私貪小便宜的人真的很多，通知賣場人員後僅能柔性勸導，畢竟這不是違法行為，水果應該要標示「拆封視同購買」！不然給他們翻來翻去摸來摸去多噁心啊！」

影片中，只見數名阿嬤消費者站在水果區，發揮挑三揀四的菜市場本領，她們不斷翻找下層水果，只為找更大顆蘋果，然後再將滿意的蘋果換裝在一盒。可想而知，水果幾經拿捏翻選，必然受到若干破損，但她們視若無睹，只在意是否能買到最大顆水果。

網友看到這一幕痛批，「將大賣場當成路邊攤…」、「真的很丟臉！只為了多吃哪一口，讓全台灣的人都看到了那『貪婪』的嘴臉！也丟盡了『台灣人』的臉！！！」

不過，也有網友「見不賢則內自省也」，分析有很多展現生活水平的生活細節，常是這樣的不堪，也不是只有老年人才會犯。

還有人對批評聲不以為然，留言「台灣菜市場挑--好厲害真專業，美式賣場挑--好沒水準真討厭，外國的月亮比較圓逆？」

其實台灣人的挑水果習慣，出去國外會被打槍的。有網友以親身經驗說，到歐美旅遊買水果，水果攤老闆會制止客人挑選，原因很簡單，被挑過的水果賣相差，誰還會想買呢？

(中時電子報)