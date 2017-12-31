好市多出現「嚴選公嬤」水果 網友痛罵：丟盡台灣人的臉

圖為好市多11月在全省各分店推出「黑色購物節」，推出價錢好康的蘋果產品，吸引民眾搶購。（資料照片 張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
北投好市多出現阿嬤消費者在水果區挑三揀四，有民眾痛罵貪婪。(擷取自爆料公社影片)

大賣場常可看到嚴選限定商品，但北投好市多近日新上架一件商品，叫作「嚴選公嬤」水果！一群婆媽把大賣場當菜市場，在水果區翻來找去，硬將大顆水果收裝一盒，誇張離譜行為讓現場民眾傻眼，網友看到這一幕更痛批，真的很丟臉！有差那一口嗎？

「嚴選公嬤」水果會被上架，是因為網友在《爆料公社》PO出一段影片。原PO寫說，「北投好市多，沒水準自私貪小便宜的人真的很多，通知賣場人員後僅能柔性勸導，畢竟這不是違法行為，水果應該要標示「拆封視同購買」！不然給他們翻來翻去摸來摸去多噁心啊！」

影片中，只見數名阿嬤消費者站在水果區，發揮挑三揀四的菜市場本領，她們不斷翻找下層水果，只為找更大顆蘋果，然後再將滿意的蘋果換裝在一盒。可想而知，水果幾經拿捏翻選，必然受到若干破損，但她們視若無睹，只在意是否能買到最大顆水果。

網友看到這一幕痛批，「將大賣場當成路邊攤…」、「真的很丟臉！只為了多吃哪一口，讓全台灣的人都看到了那『貪婪』的嘴臉！也丟盡了『台灣人』的臉！！！」

不過，也有網友「見不賢則內自省也」，分析有很多展現生活水平的生活細節，常是這樣的不堪，也不是只有老年人才會犯。

還有人對批評聲不以為然，留言「台灣菜市場挑--好厲害真專業，美式賣場挑--好沒水準真討厭，外國的月亮比較圓逆？」

其實台灣人的挑水果習慣，出去國外會被打槍的。有網友以親身經驗說，到歐美旅遊買水果，水果攤老闆會制止客人挑選，原因很簡單，被挑過的水果賣相差，誰還會想買呢？

(中時電子報)

網美哭哭!中市跨年晚會禁帶發光… 元旦連假台東湧人潮 南迴公路午…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。