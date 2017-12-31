警局上演溫馨求婚記 同事笑：戒指別錯拿成手銬！

2017.12.31台中市▲警員曾志忠下跪求婚，獲得美人歸。（陳淑芬翻攝）

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警員曾志忠在派出所精心安排溫馨告白求婚記，女友感動點頭，獲得全場歡呼。（陳淑芬翻攝）

第二分局永興派出所日前上演一場溫馨求婚記，警員曾志忠精心安排，邀游姓女友到派出所等候他，沒想到在所內勤前教育會議結束前，播放案例教育影片突然出現兩人出遊畫面及溫馨音樂，在場游女錯愕驚呼，曾警突然現身拿出戒指下跪求婚「妳願意嫁給我嗎?」，女友感動流淚回應「我願意！」，現場歡聲雷動，同事藉機消遣「戒指別錯拿成手銬喔」，成為年終最溫馨感人的玩笑話。

永興派出所曾姓員警2年前從台北市警察局遷調台中，

與游姓女友的感情不因時空距離而受影響，游女正義感十足，耳濡目染嚮往從警，積極準備107年6月的警察特考。曾警在派出所長官協助下精心規畫一場求婚記，事前以幫游女慶生為由，請她到派出所等候結束勤務，一起慶生，所長方茂田體恤地請游女入座參與開會當見習。

「妳可以穿上我們的警用雨衣喔，這樣更像是警察！」派出所女警特別將警用雨衣借給游女披上，讓游女驚喜雀躍。會議中播放的案例教育影片，末了時畫面突然切換變成曾警兩人甜密出遊照片，搭配著浪漫音樂以及曾員感性告白，游女錯愕驚訝不已。

這時，曾警穿上帥氣制服、捧著蛋糕及告白氣球現身，現場歡呼及掌聲響起，曾走到女友面前取出戒指單膝跪下說：「妳願意嫁給我嗎?」，游女淚流感面回答「我願意！」全場歡聲雷動。游女表示有了男友全力支持，希望很快就可以加入警察的大家庭，夫妻倆共同為社會治安盡一份心力。

(中時)

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