台品牌進軍上海灘 開賣蟹黃湯包、麻婆豆腐披薩

2017年12月31日 13:10 旺報 張國威

上海民眾試吃台創意披薩。記者張國威攝

台灣品牌「Big Ö Pizzeria披薩」於近日宣布進軍上海，預計明年1月5日開幕後，將引入在台灣相當受到歡迎的「冰吃披薩」和各類水果口味披薩，希望在競爭激烈的上海餐飲市場立足，打入大陸連鎖餐飲市場。

「Big Ö Pizzeria披薩」未來將以「Ai Pizza Song」品牌的名義，引進來自義大利原裝的麵粉、海鹽、醬料、橄欖油、起司等素材，由曾獲2015國際披薩大賽第三名的主持楊濟華等台灣名廚執掌，強攻大陸市場。

上海昌晏餐飲、「Ai Pizza Song」總經理李光國受訪時指出，他在上海居住超過20年，曾從事貿易商，引進德國設備機械代理、銷售等業務。他發現，上海人最喜歡新事物，天天在找新的東西，讓上海成為餐飲兵家必爭之地，所以他才想要在正宗義大利披薩作法上做出創新，成為全大陸首創的「冰Pizza」門市。

李光國說，「Ai Pizza Song」會推出包含原味草莓、榴槤、鳳梨、香蕉等季節水果口味，以及提拉米蘇等甜點的「冰吃披薩」，這將是大陸同業中首創。而為了滿足大陸民眾口味，除了創意冰吃披薩以外，上海分店還將製作蟹黃湯包、麻婆豆腐、麻辣川味臘腸、宜蘭鴨賞口味等中式創意口味。他強調，用義大利原料所做的披薩餅皮，不論其上的材料是「冷澆」還是「熱澆」，都相當好吃。

(旺報)