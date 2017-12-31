絕美！冬天賞楓更詩意！新北「紅葉」秘境報你知

2017年12月31日 11:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花！」元旦連續假期到新北市賞楓吧！冬至，楓葉轉紅，在汐止拱北殿、三芝101線道和新店二叭子公園等山區及路段，萬綠叢中點點紅葉格外醒目。歡迎對賞花有興趣的朋友們，到臉書（facebook）「賞花快報」分享花況吧！

汐止拱北殿楓紅美景。（新北市農業局提供）

三芝101線道楓紅美景。（新北市農業局提供）

一般賞楓的楓有分楓香科，以及槭樹科如青楓，兩者皆為優良行道樹種，楓香的掌狀葉片是三裂，槭樹則是五裂，而槭樹科的青楓更是台灣特有種，賞楓主要為欣賞楓葉於秋冬時期葉片由綠轉黃至紅的景色，近期在汐止拱北殿楓紅片片，廟宇建築、特色雙拱橋與楓紅景色相互輝映、古色古香，三芝101縣道2-4公里處道路兩旁整排楓紅，景色非常優美。

汐止拱北殿楓紅片片，廟宇建築、特色雙拱橋與楓紅景色相互輝映。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，目前在臉書搜尋「賞花快報」，即可看到楓紅景色。歡迎愛花的民眾，到臉書粉絲團「賞花快報」上按個讚追蹤，即可更快速的獲取花訊，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各地開花資訊及照片，提供愛花同好們更即時、更詳盡的賞花情報。

(中時電子報)