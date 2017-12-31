近3年最嚴重! 跨年夜空汙爆紅害 台電祭入冬最大降載量

受境外汙染務影響，台灣西半部空品將爆發「紅害」，PM2.5小時濃度至少70至80微克，按照空品舊制，71微克就是「紫爆」。（楊騰凱攝）

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空氣汙染物隨冷氣團南下，跨年夜空品不佳，西半部都將陷入對所有族群不健康的「紅害等級」，民眾外出務必戴上口罩防護。環保署表示，此波境外汙染是近3年最嚴重的一次，台電已祭出入冬以來最大的降載量4250MW應對，此數字相當於中火8部機組停機。

環保署監資處長張順欽表示，此波境外汙染物是從中國大陸河北、北京一帶持續累積，再經由冷氣團經過上海往南傳，進而影響到台灣，目前台灣最北的空氣品質測站富貴角的PM2.5小時濃度已來到123微克，達到紅害等級，平時該站測值多是在20微克以下，隨著時間越晚，汙染物會逐步往南傳送，整個台灣西半部和離島金門、馬祖都會達到紅害等級，PM2.5小時濃度至少70至80微克，澎湖、宜蘭則是對敏感族群不健康的橘色警戒。

張順欽指出，環保署連續3年都針對跨年夜境外汙染影響進行觀測，其實每年跨年夜都有境外汙染物移入，不過今年移入的汙染空怕是最大的一次，整體影響恐怕會到元旦中午過後才會趨緩，尤其今晚是跨年夜，放完煙火後，該地的PM2.5濃度都會飆高，例如馬公測站前年就曾測得200微克，提醒民眾若參與跨年活動，務必做好自身防護，加戴口罩。

環保署空保處長蔡鴻德表示，由於空汙影響嚴峻，環保署今已會先要求經濟部做最大限度的降載，估計台電降載的裝置容量已達4250MW，國營事業部分也要配合，包括暫停批次作業24小時，禁止爐具吹灰，並提升SCR煙氣脫硝處理設備的效能，減少汙染物排放，再來也會要求各地方政府轄內的20大固定汙染源比照辦理，船隻進港也將要求切換成低硫油，減少硫氧化物排放。

蔡鴻德指出，此次是《空氣品質嚴重惡化僅級防制辦法》今年6月修法以來第一次成立中央指揮中心統整調度，這幾天許多門診暫停，已請衛福部通令各地醫院急診要有人力待命，今天早上雲林、彰化地區許多農田還是有露天燃燒情形，已要求農委會加強告誡農民禁止露天燃燒，經查獲就直接處分，另也請水利署針對容易揚塵的河川地進行灑水，避免揚塵。

台電電力調度處副處長吳進忠指出，今日備轉容量率約有12％，有相當盈餘可以降載減排，包括協和電廠、台中電廠、興達電廠都已配合降載，今日4250MW的降載量相當於中火10部機組中停止運轉8部，是今年入冬以來最高的降載量，24日空汙嚴峻時，降載量也差不多是此數字。

(中時)

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