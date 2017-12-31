上千閉路電視監控 紐時廣場最嚴維安跨年夜

2017年12月31日 12:16 中時電子報 喻華德

據《新華社》報導，美國紐約市警方２８日表示，紐約時報廣場將在跨年夜採取「近年最嚴格」的維安措施，嚴防恐怖攻擊和重大刑事案件發生。大約200萬人預計將在時報廣場以傳統方式迎接新年。

時報廣場所在的曼哈頓區在10月和12月相繼發生「車輛衝撞人群」和「自殺炸彈」恐怖攻擊案，合計造成8人死亡、超過10人受傷。5月，時報廣場發生一起車輛衝撞行人的刑事案件，造成1死22傷。

紐約市警察局長奧尼爾２８日說，警方現有線索中並未有針對今年時報廣場的新年慶祝活動的恐怖攻擊情資，但警方仍將投入近年來最多的警力。他拒絕透露投入維安的警力規模。

31日上午，警方將動用警車、混凝土路障和裝載沙子的傾卸車封閉通往時報廣場的街道，並封閉廣場周圍大約125座車庫或禁止車輛停放。民眾進入廣場前將接受兩道安全檢查，同時警方限制卡車進入廣場區域。

警方將為這次行動配備更多重型武器，派遣更多防爆處理小組和輻射偵檢小組，而且將在廣場及周邊區域動用超過1,000組閉路電視進行監控。

警方還將派出觀察哨，防範有人開槍行兇。10月，拉斯維加斯市發生一起美國現代史上傷亡最慘重槍擊案，造成58人死亡、近500人受傷。

(中時電子報)