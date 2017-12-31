瘋跨年！北市交通大考驗 警3階段管制別走錯路

迎接2018年倒數計時！北市晚間跨年晚會交通警察大隊將採3階段管制，以維護活動交通秩序和安全。(報系資料)

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中時電子報

臺北最HIGH新年城-2018跨年晚會」31日晚間登場，預計活動將吸引數十萬人次參與，台北市警局交通警察大隊表示，為因應大批人潮湧入信義區，晚間將實施3階段交通管制，以維護活動交通秩序與安全。

第一階段為今晚7時至8時，管制範圍北起忠孝東路五段、南至信義路五段、東至松仁路、西至逸仙路的區塊內；其次，今晚8時至10時，管制範圍北起擴大至忠孝東路四段，東西南向則同第一階段。

新北市警局支援數隻偵爆犬，針對跨年晚會場週邊易藏匿爆裂物的角落進行偵蒐。(林郁平翻攝)

最後階段則為今晚10時至1月1日凌晨3時，管制範圍大幅擴至北起忠孝東路四段和五段、南至莊敬路和松仁路、西至光復南路、東則至松德路。交通警察大隊提醒，駕駛人若要行經上述管制區周邊道路時，請減速慢行或提前改道。

此外，據中央社報導，管制期間警方建議可改道行駛路線，包括「東西向車流」可改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路；「南北向車流」則建議改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路或松山路。

交大指出，今晚8時起，基隆路車行地下道將作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，且10時後全面管制進出。同時，高架道路晚間10時起也將實施管制，包括行經環東、堤頂大道車輛，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路；基隆高架道路南往北車輛提前於基隆／敦化匝道下平面道路，基隆／樂業匝道管制。

另從信義快速道路進入北市方向，僅可右轉松德路，左轉市府路方向則進行管制；市民高架道路西往東下市民／光復匝道的車輛，及市民大道／光復南路口平面車道禁止右轉光復南路。

(中時電子報)

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