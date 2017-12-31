跨年最愛十大地雷火鍋料！看起來無害卻暗藏肥油

2017年12月31日 12:24 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

跨年圍爐大啖火鍋，常無形中吃下高熱量。(示意圖/本報資料照)

跨年夜冷颼颼，熱騰騰的火鍋大餐最受歡迎，不過根據衛福部食藥署資料，火鍋料大多是加工食品，只要是加工食品就是地雷！許多看起來無害的丸子及餃類，其實都是用高比例的肥肉製成，雖然小小一顆卻暗藏肥油，熱量都不低。

【十大高熱量地雷火鍋料】

1.燕餃 299大卡/100公克

2.蝦餃 266大卡/100公克

3.魚餃 249大卡/100公克

4.小香腸 247大卡/100公克

5.貢丸 245大卡/100公克

6.香菇餃 231大卡/100公克

7.虱目魚丸 175大卡/100公克

8.甜不辣 174大卡/100公克

9.包肉魚丸 169大卡/100公克

10.花枝餃 167大卡/100公克

根據聯合新聞網報導，營養師潘璿凱表示，加工類火鍋料盡量少吃，如果不想跨個年肚子多一層肥油，建議搭配一些新鮮食材及蔬菜等熱量較低的火鍋料，才不會吃下一堆丸子和餃類，導致熱量爆表。

另外，下鍋順序也很重要，潘璿凱建議從油脂少的食材開始，先煮蔬菜、菇類及海帶，這時的湯底可以先喝；接著再下豆、魚、肉、蛋類，煮熟後湯表面會有一層浮油，就不建議喝湯；加工類火鍋料最後放，煮完湯底的鈉離子及鉀離子已過高，也不要再喝湯。

(中時電子報)