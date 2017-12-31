MLB》洋基搶達比修有？美媒：他們在等降價

2017年12月31日 12:22 中時電子報 蔡銘仁

洋基先前傳有意想爭取達比修有加盟，真的不只是說說而已？美國記者黑曼(Jon Heyman)透露，洋基認真有考慮延攬達比修，不過同時他們仍想避免團隊薪資超過1.97億美金門檻，因此所有動作的前提，是達比修得降到合理的價錢。

31歲的達比修是今年自由市場最大咖的先發投手之一，他期望爭取年薪2500到3000萬左右的複數年約，但至今還沒找到家。從各方消息看來，有意爭取的球隊都在等他降價，包括洋基、小熊、遊騎兵、太空人跟雙城都在競逐行列中，其中小熊一直被認為是最有可能得標的球隊。

洋基儘管5名先發輪值已經成形，不過仍持續補強。他們季後盛傳鎖定海盜的寇爾(Gerrit Cole)、光芒的阿契(Chris Archer)或老虎傅莫爾(Michael Fulmer)，但寇爾協商卡關，光芒不打算把王牌賣給同為美聯東區的競爭對手，老虎則想用傅莫爾大撈一筆。

《NBCSports》記者瓦瑞拉(Ashley Varela)認為，洋基想交易一線投手，就可能犧牲頂級新秀，但這會讓洋基日後競爭力降低。洋基如今把目光轉到達比修身上，但他們招攬史坦頓(Giancarlo Stanton)後，薪資空間所剩不多；如果不出清球員，就只有等達比修降價一途。

同樣在等達比修降價的，還有遊騎兵跟小熊；這兩隊都已跟達比修見過面，小熊雖一度傳已經網羅成功，但隨後被達比修否認消息，遊騎兵則卡在高層對砸大錢態度消極。今年大聯盟季後各隊為避免繳奢侈稅動作保守，不只達比修，大咖們想拿到滿意的合約，難度恐怕更高。

(中時電子報)