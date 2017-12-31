元旦出遊景點懶人包 年度打卡夯點你都去過了嗎？

2017年12月31日 12:41 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

2018元旦連續假期，你計畫好出遊行程了嗎？不妨參考今年度台灣熱搜、打卡夯點，看看這些人氣景點，你都去過哪些了呢？如果還沒有插旗，就快揪團即刻出發吧！

國內外遊客到台北玩的必訪之地就是「士林夜市」。(達志影像/Shutterstock)

根據OpView社群口碑資料庫調查2017年Facebook台灣10大打卡景點，今年1月到7月期間熱門打卡排行榜，依序為桃園國際機場、Big City遠東巨城購物中心、日月潭風景區、士林夜市、台南花園夜市、台北松山機場、台灣師範大學、宜蘭羅東夜市、信義威秀影城，以及台北火車站。

其中打卡人氣最夯的「觀光景點」有日月潭風景區、新竹內灣老街、淡水河岸老街、高美濕地、三峽老街。「夜市商圈」有士林觀光夜市、台南花園夜市、師大夜市商圈、羅東觀光夜市、高雄新崛江商圈。

釜山適合乘遊輪賞冬季美景，大啖新鮮海產一飽口福。(圖/KAYAK提供)

在名古屋自駕慢遊日本古城，造訪雪花紛飛的冬日童話世界。(圖/KAYAK提供)

「影視娛樂」有信義威秀影城、美麗華影城、高雄大遠百威秀影城。「購物商店」類型人氣景點有Big City遠東巨城購物中心、夢時代購物中心、勤美誠品綠園道、新光三越台中中港店、TOP CITY台中大遠百；「宗教廟宇」有竹山紫南宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮。

此外，2018年將計畫出國的民眾，全球領先旅遊搜尋引擎KAYAK也根據台灣旅客2017年1月1日至10月31日的來回台北機票搜尋次數成長量進行「2018年台人最愛新興旅遊城市」排名。台灣旅客熱搜第1名是韓國旅遊城市釜山，第2名阿姆斯特丹、第3名溫哥華年，依序為名古屋、上海、胡志明市、奧克蘭、檀香山（夏威夷）、峇里島、維也納。

(中時電子報)