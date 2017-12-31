這些國際景點不要去？美國旅遊指南報告曝原因

北京萬里長城因空污被點名為「不建議旅遊」的景點。(圖/shutterstock提供)

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旺報

美國權威的旅遊指南出版商Fodor發表「2018年不要去」的旅遊指南，名單上一共有10個地點，大陸的北京和萬里長城名列其中。

萬里長城被點名「不建議旅遊」 陸媒這樣反駁

指南內列出不要去北京和長城的原因是：長城或許是全球奇景之一，但由於年久失修，一大片建築已呈頹敗，最好敬而遠之；北京的紫禁城也一樣不要去，皆因北京嚴重的空氣汙染。

Fodor其他遊客不要去的地方，連美國的密蘇里州也列入。理由就是美國國家有色人種協會NAACP一份報告指出，當地歧視黑人，黑人比白人更經常性的遭到員警當街攔截查問。

以達爾文進化論聞名的加拉巴哥群島（Galapagos Islands），亦名列榜上。Fodor指出，群島脆弱的環保生態仍然未能抵受旅遊業的摧殘。

印度著名的泰姬陵，將在2018年進行369年來首次的大維修工程，當局用泥漿清洗泰姬陵的外牆，Fodor說，除非你喜歡與牆身滿布泥漿的泰姬陵合影，否則你最早也要等到2019年才去。

泰國的攀牙灣國家公園也名列榜上。Fodor指出，前仆後繼的人潮，已經淹沒了這片天堂，當地的海灘因遊客眾多而汙染嚴重。

剛改革開放不久的緬甸，已經上榜。Fodor表示，只不過數年前，很多人都想去緬甸一遊，但現在緬甸已經是不能碰的流氓，因為它向羅興亞少數民族進行血腥的種族清洗。

世界最高的珠穆朗瑪峰居然也名列榜上。Fodor指出，很多人為了誇口曾經征服過珠峰，都不惜代價或甚至生命危險也要到此一遊。2017年迄今已有6個人在攀峰時喪命，而且旅費不菲，大約要2.5萬至4.5萬美元。

宏都拉斯是不能去的國家，因為它是全球謀殺犯罪率最高的地方之一，儘管近年來已有下降的趨勢。Fodor說，你有錢有時間，不如去別的地方更好更安全。

古巴也不要去。Fodor指出，美國雖然繼續可以到古巴旅行，但川普政府新頒發的條例相當複雜，而且美國駐古巴大使館不久前發生的離奇傳染病事件，警告旅客最好還是不要貿然到哈瓦那旅行。

其他不要去的地方包括威尼斯和阿姆斯特丹，因為太多的遊客已經令當地居民反感，甚至仇外，遊客還是去別的地方好。

(旺報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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