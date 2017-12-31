意外頻發 尼泊爾禁止這2類登山客挑戰聖母峰

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旺報

尼泊爾政府新公布的安全措施，將禁止單人登山者以及身患殘疾者攀登該國境內的山峰。從1月1日起，所有在尼泊爾境內的外國登山者，必須在嚮導的陪同下進行攀登，此外盲人和雙截肢的殘疾人將被完全禁止登山。這是該國最新修訂的登山規定。

由於攀登者死亡人數增加，尼泊爾政府下令，禁止單獨登山者、盲人及雙手或雙腿截肢者攀登珠峰。新令被指歧視殘疾人士，尼泊爾政府後來澄清禁令只限於未經醫療特許的人。

為了登上世界最高峰聖母峰的峰頂，至今已經有超過290人付出了生命的代價。尼泊爾文化旅遊部秘書諾帕尼（Maheshwor Neupane）表示，該法的修訂是為了提高登山運動的安全係數，減少意外事故。

尼泊爾的這一禁令可能會惹怒一些專業的登山家，他們喜歡單獨挑戰高峰，甚至不攜帶氧氣瓶。大批商業化登山考察團的湧入導致登山意外事故發生機率提高，也是令他們感到不滿的地方。

今年4月，經驗豐富的瑞士登山家斯特克（Ueli Steck）在獨自攀登與珠峰相鄰的努子峰（Nuptse，海拔7861公尺）時，不慎從陡峭的山崖上墜落身亡。

不過，這禁令一出，讓外界質疑殘障人士攀登可能會構成歧視。紐西蘭極限運動員因格里斯（Mark Inglis）曾在早年登山過程中因凍傷而雙腿截肢，2006年他成功登頂珠峰，也成為第一個登上世界最高峰的雙腿截肢殘疾人。

2001年美國盲人登山家魏恩邁爾（Erik Weihenmayer）登上了珠峰；2017年，奧地利盲人極限運動員霍爾策（ Andy Holzer）也成功登頂該峰。

(旺報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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