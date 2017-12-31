台中寢飾業、服飾業 跨年連假爭相舉辦拍賣會搶現金！

台中日曜天地舉辦「OUTLET全運會」拍賣會，品牌球鞋下殺990元起，引發搶購熱潮。

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奧斯汀寢飾廠拍活動購滿3
000元，再加贈奈米銀口罩。（圖／曾麗芳）

台中寢飾業、服飾業，元旦跨年連假爭相舉辦清倉拍賣會搶現金！其中，奧斯汀寢飾自1月1日起一連7天，在台中工業區舉辦第16年的廠拍活動。由於奧斯汀寢飾廠拍會祭出現場排隊可以「銅板價」購買枕頭套、乳膠枕、雙層毛毯等商品吸客，購滿3,000元再加贈奈米銀口罩，搶搭空汙話題，預期將吸引數萬人潮湧入現場搶便宜，創造數千萬元的業績。

奧斯汀寢飾董事長孫連禧表示，2018年將改變組織架構，包括增加網購通路，以及產品線更齊全，例如增加睡眠相關商品、按摩椅等。

因此，孫連禧強調，這次奧斯汀寢飾廠拍活動較往年更具規模，無論床罩組、床包組、床墊、被胎或是健康的奈米銀寢飾等商品，數量更多、價格最優，且祭出購物現折券，消費滿5000元現場折扣300元；滿額還可參加曼谷7日來回機票抽獎，預期廠拍業績可較去年成長1成以上。

無獨有偶，台中日曜天地OUTLET看好運動人口暴增衍生的商機，館內所有運動品牌即日起至1月22日，舉辦「OUTLET全運會」低價出清大拍賣！adidas、New Balance、PUMA、CONVERSE、SKECHERS等知名運動球鞋，最低下殺990元起，引發搶購熱潮。

此外，日曜天地OUTLET表示，不僅舉辦運動品牌聯合封場會，近年來台灣戶外露營活動越來越盛行，國人假日喜歡從事戶外活動如登山、踏青等，冬季禦寒服裝需求增多，因此，日曜天地舉辦「史邁爾」特賣會，搭配館內戶外品牌The North Face、PROTEST、ROXY聯合出清，史邁爾祭出戶外服飾2折起、ROXY則推出3折起優惠搶市。

(工商)

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