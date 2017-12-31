泰洗店「熟女榨汁」1小時 3小鮮肉癱軟車上睡死超展開

2017年12月31日 13:16 中時電子報 孫曜樟

3名年齡20歲上下小鮮肉聽聞台南一處泰國浴很有名，於是在凌晨開車飆10多公里前往消費，原打算再撐到早上再到宮廟參拜，但其中沈男自承因做完「全套」被「熟女姐姐用快1時」才出來而癱軟，隨後在車上睡死，因車子擋道遭人檢舉。警到場叫醒他們，則在車上查獲安毒，遂將3人帶回偵訊後移送法辦。

沈姓、曾姓和洪姓男子年紀都在20出頭歲，因工作關係認識，他們從旁人口中得知南市有一間泰洗店（泰浴）內的小姐「度數（歲數）」雖然高，但是服務品質卻沒話說，據自由時報報導，店內還強調「天然刷毛」泰國洗，若再加全套性交易也只收費1600元，3人愈討論愈興奮，遂在凌晨由沈男開車一起飊至該店消費，並預計撐到早上再到台南市吃牛肉湯補身和到廟裡拜拜。

沈男因精蟲衝腦車子隨便停，就「性衝衝」的進店，他自己坦承，先由熟女姊姊用身體洗完澡後，就上床激戰快1小時才繳械，全身癱軟像被榨乾一樣，所以，3人回到車上倒頭就睡死過去。直到因車子擋住別人出入而遭檢舉，警方到場叫他們才醒來。

隨後警方在儀表板上發現一包白色粉末，經試劑檢驗為安非他命毒品，但三人卻都不承認為自己所有，警方遂把他們通通帶回偵訊，將全案依毒品危害防制條例移送法辦。

(中時電子報)