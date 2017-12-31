莽夫持BB槍挾持女子鬧自殺 遭警制伏

林男帶著一對女子揚言輕生，所幸警方及時制服。(郭韋綺翻攝)

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中時
林男持槍揚言輕生，優勢警力在門外監控，不敢輕舉妄動。(郭韋綺翻攝)
林男遭警力制伏移送法辦，並向法院聲請羈押獲准。(郭韋綺翻攝)
冰箱冷凍庫找到一把BB槍，虛驚一場。(郭韋綺翻攝)

高雄梓官區一對夫妻感情不睦，經常吵架，30日上午，林姓丈夫飲酒後又引發夫妻爭執，黃姓妻子受不了，提出離婚，豈料林男拿出手槍，挾持2名子女反鎖在房內，以揚言輕生威脅、挽留妻子；黃女報案，警方出動優勢警力將林男制伏，經查，手槍是BB槍，虛驚一場。

警方表示，30日上午11時許，接獲黃女報案，稱丈夫持槍挾持2名分別8歲、6歲的孩子揚言自殺，警力全副武裝趕赴現場，發現大門反鎖，由於有孩子當人質，不敢輕舉妄動，在屋外監控。

直到下午1時許，林男自行走出家中，員警立刻上前將他逮捕，在他身上搜索沒發現手槍，只在褲子口袋找到2顆子彈，進一步搜索屋內，發現手槍藏在冰箱冷凍，經初步檢視，手槍為一把BB槍。

警方說，林男因長期工作狀況不穩定，又喝醉酒，常與妻子爭吵，這次吵到要離婚，情緒大爆發，拿出BB槍挾持女子，挽留妻子不要跟他離婚，所幸現場警力研判得宜及時處置，才未釀成憾事，有驚無險。

除通報通報市府家防中心、社會局派員，協助母子後續家暴輔導及安置事宜，另向法院聲請緊急保護令，全案將林男依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及家暴罪嫌解送橋頭檢署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

(中時)

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