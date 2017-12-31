前少時潔西卡來台 壓軸桃園跨年演出

2017年12月31日 13:27 中時 陳麒全

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

前少女時代成員潔西卡31日來台，準備參加桃園市政府舉辦的跨年晚會壓軸演出。（陳麒全攝）

南韓前少女時代成員潔西卡31日中午搭乘大韓航空公司班機抵達桃園機場，準備參加晚間桃園市政府的跨年晚會，潔西卡入境後直奔演出現場彩排，此行除了參加跨年表演，還有私人行程，會在台灣停留幾天，粉絲有望在台灣街頭捕獲女神。

潔西卡31日搭乘的大韓航空班機，因使用空中巴士A380巨無霸客機值勤，班機停在桃園機場第2航廈C2停機坪，潔西卡下機後，由工作人員安排就近從第2航廈通關入境，托運行李則由隨行人員至第1航廈領取。

潔西卡看到在登機口等候的媒體記者，一如往常的親切地揮手打招呼，也用英文問候台灣粉絲。聚集在入境大廳的數百名歌迷看到偶像潔西卡，也興奮的大喊歡迎，歌迷送上禮物讓潔西卡相當驚喜，不過由於歌迷太多，將潔西卡團團包圍，她在工作人員的環繞保護下，緩步走上車，直接前往桃園跨年晚會現場，準備彩排演出。

(中時)