MLB》洋基該補二三壘 紐媒：現有人選太年輕

2017年12月31日 13:28 中時電子報 蔡銘仁

洋基現在雖然積極還想再補先發投手，不過《紐約郵報》記者施曼(Joel Sherman)認為他們該停下腳步，思考新的二壘跟三壘手人選，畢竟無論是托瑞亞斯(Ronald Torreyes)、抑或是等在小聯盟的安杜亞(Miguel Andujar)、托瑞斯(Gleyber Torres)，現有的人選都太年輕了。

洋基今年季後送走卡斯楚(Starlin Castro)跟海德利(Chase Headley)，明年先發二壘跟三壘頓時開缺，但他們現在還沒有決定由誰補缺。攤開洋基名單中，最有經驗的托瑞亞斯生涯先發守過二壘52場、三壘43場，其他球員不是經驗少，就是像托瑞斯一樣根本還沒上大聯盟。

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)曾說，交易海德利跟卡斯楚就是相信年輕球員們，能夠補上空缺，並表示很多球隊都決定無論如何都會啟用年輕球員。但黑曼直言，這支洋基具有爭冠的實力，「如果年輕球員無法及時破繭而出，他們會成為球隊起步的大缺陷。」

那洋基該怎麼做？黑曼認為，洋基現在二壘跟三壘必須得有能勝任守位又不會淪為「自殺棒」的球員，「比如他們如果想把托瑞亞斯(Ronald Torreyes)擺在二壘，三壘也該放個像天使的Y.艾斯寇巴(Yunel Escobar)這樣征戰11個年頭的資深球員，才會好一些。」

洋基現在想避免繳奢侈稅，或許得靠交易辦到這件事，黑曼建議包括艾斯寇巴、或海盜的哈里生(Josh Harrison)等人，都可以成為選擇之一。此外，黑曼也認為洋基不要太過度保護托瑞斯跟安杜亞，該給他們上大聯盟試試身手。

黑曼舉桑契斯(Gary Sanchez)跟賈吉(Aaron Judge)為例，表示他們剛上大聯盟也打得不怎麼樣，但被動用選擇權下放小聯盟，是每個好球員必經之路。補強二三壘或繼續追尋先發，凱許曼持開放態度，「我們會把握任何能讓球隊變好的機會，如果感覺能成行，我們會去做。」

(中時電子報)